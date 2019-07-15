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Вітряно та тепло: погода у Луцьку 13 січня

Вітряно та тепло: погода у Луцьку 13 січня
Метеорологи розповіли, яка погода буде в Луцьку та на території Волинської області у понеділок, 13 січня.

Про це пишуть на сторінці "Волинський центр з гідрометеорології" у фейсбуці.

За даними синоптиків, у понеділок буде мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.

Вітер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi від 4º морозу до 1º тепла, вдень 1-6º тепла.

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Теги: погода, синоптики, луцьк
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