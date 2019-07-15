Вітряно та тепло: погода у Луцьку 13 січня
Сьогодні, 21:32
Метеорологи розповіли, яка погода буде в Луцьку та на території Волинської області у понеділок, 13 січня.
Про це пишуть на сторінці "Волинський центр з гідрометеорології" у фейсбуці.
За даними синоптиків, у понеділок буде мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.
Вітер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi від 4º морозу до 1º тепла, вдень 1-6º тепла.
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Про це пишуть на сторінці "Волинський центр з гідрометеорології" у фейсбуці.
За даними синоптиків, у понеділок буде мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.
Вітер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi від 4º морозу до 1º тепла, вдень 1-6º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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