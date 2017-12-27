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Волинські лісівники розповіли, як вберегти ялинку у горщику

Волинські лісівники розповіли, як вберегти ялинку у горщику
Купуючи ялинку із закритою кореневою системою, ви автоматично робите внесок у ландшафтний дизайн вашого подвір’я чи дачі. За умови правильного догляду.

Це нескладно. Своєчасний полив та обприскування гілочок збережуть ялинку, поки вона «живе» у вашій оселі. Це вкрай необхідно через сухе повітря, в результаті чого волога із голок випаровується занадто швидко, – інформують у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

До пересаджування у відкритий ґрунт ялинку можна протримати у прохолодному приміщенні чи на балконі. Якщо з’явились свіжі пагони, краще не висаджувати до припинення морозів.

Є бажання залишити красиве хвойне деревце вдома? Варто пересадити рослину у горщик діаметром більше, ніж контейнер, у якому вона росте. Придбайте ґрунт для хвойних рослин. Підливайте не рясно, але часто. Обприскуйте крону холодною вродою та забезпечте гарно освітлене, але не під прямими сонячними променями місце. Обрізку проводити не варто – в кімнатних умовах це призведе до кволих пагонів.

Навесні винесіть деревце на балкон, де можна лишити на все літо. Але обов’язково треба притінити.

Якщо вирішили лишити ялинку на балконі зимувати – утепліть кореневу систему будівельним утеплювачем чи пінопластом.

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Теги: ялинка, догляд, лісівники
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