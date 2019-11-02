Українські каратистки перемогли на турнірі в Чилі





Про це



Анжеліка Терлюга здобула золоту медаль у ваговій категорії до 55 кілограмів. У фіналі вона перемогла італійку Сару Кардін 2:0.



Ще одну медаль збірній України принесла Галина Мельник. Вона виборола бронзу у ваговій категорії до 68 кілограмів, перемігши з рахунком 3:0 Ферйал Абделазіз з Єгипту. Нині львів‘янка посідає сьому сходинку Олімпійського рейтингу.



Серія А Karate1 – друга за значимістю серія рейтингових турнірів, що проводяться під егідою Всесвітньої федерації карате. Цей вид спорту буде представлений на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одразу дві нагороди здобули українські каратистки на турнірі Karate1 Serie A в Сантьяго (Чилі).Про це пише Спорт 24.Анжеліка Терлюга здобула золоту медаль у ваговій категорії до 55 кілограмів. У фіналі вона перемогла італійку Сару Кардін 2:0.Ще одну медаль збірній України принесла Галина Мельник. Вона виборола бронзу у ваговій категорії до 68 кілограмів, перемігши з рахунком 3:0 Ферйал Абделазіз з Єгипту. Нині львів‘янка посідає сьому сходинку Олімпійського рейтингу.Серія А Karate1 – друга за значимістю серія рейтингових турнірів, що проводяться під егідою Всесвітньої федерації карате. Цей вид спорту буде представлений на Олімпіаді-2020 в Токіо.

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