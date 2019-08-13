На Волині державі через суд повернули землю, яка коштує 45 мільйонів
Сьогодні, 11:10
За втручання прокуратури на Волині державі повернули земельну ділянку вартістю 45 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Інформують, що, розслідуючи кримінальне провадження про безгосподарське використання земель, прокурори з'ясували, що земельну ділянку площею понад 44 га надали громадянину в користування у травні 2016 року для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Проте відтоді за цільовим призначенням орендар землю так і не використовував, на неодноразові прохання розпорядника землі – сільської ради – не реагував, ділянку не обробляв і вона заросла самосівом.
Ці факти підтвердили у ході проведення перевірки Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області у березні 2019 року.
Зрештою, прокурори в суді домоглися розірвання договору оренди та повернення землі державі.
Нині ж сільська рада та ексорендар уклали акт приймання-передачі ділянки, відтак рішення суду виконане.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Інформують, що, розслідуючи кримінальне провадження про безгосподарське використання земель, прокурори з'ясували, що земельну ділянку площею понад 44 га надали громадянину в користування у травні 2016 року для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Проте відтоді за цільовим призначенням орендар землю так і не використовував, на неодноразові прохання розпорядника землі – сільської ради – не реагував, ділянку не обробляв і вона заросла самосівом.
Ці факти підтвердили у ході проведення перевірки Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області у березні 2019 року.
Зрештою, прокурори в суді домоглися розірвання договору оренди та повернення землі державі.
Нині ж сільська рада та ексорендар уклали акт приймання-передачі ділянки, відтак рішення суду виконане.
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