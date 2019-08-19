У Ковелі біля залізничного вокзалу у чоловіка вкрали сумку з грошима та документами

У Ковелі неподалік залізничного вокзалу чоловіки пограбували 56-річного жителя Хмельницької області.Інцидент трапився 11 січня близько 4 години ранку, - пише пресслужба Ковельського відділу поліції Волинської області.Згодом встановили, що 34-річний житель села Білин Ковельського району та 44-річний житель Луцька поблизу залізничного вокзалу в Ковелі заволоділи сумкою потерпілого, в якій були 200 доларів США, 2 тис. грн, документи та особисті речі.Поліцейські затримали чоловіків. Слідчі оголосили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України, йдеться про грабіж. Підозрюваних помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.