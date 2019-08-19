У Ковелі біля залізничного вокзалу у чоловіка вкрали сумку з грошима та документами
Сьогодні, 11:39
У Ковелі неподалік залізничного вокзалу чоловіки пограбували 56-річного жителя Хмельницької області.
Інцидент трапився 11 січня близько 4 години ранку, - пише пресслужба Ковельського відділу поліції Волинської області.
Згодом встановили, що 34-річний житель села Білин Ковельського району та 44-річний житель Луцька поблизу залізничного вокзалу в Ковелі заволоділи сумкою потерпілого, в якій були 200 доларів США, 2 тис. грн, документи та особисті речі.
Поліцейські затримали чоловіків. Слідчі оголосили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України, йдеться про грабіж. Підозрюваних помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
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Інцидент трапився 11 січня близько 4 години ранку, - пише пресслужба Ковельського відділу поліції Волинської області.
Згодом встановили, що 34-річний житель села Білин Ковельського району та 44-річний житель Луцька поблизу залізничного вокзалу в Ковелі заволоділи сумкою потерпілого, в якій були 200 доларів США, 2 тис. грн, документи та особисті речі.
Поліцейські затримали чоловіків. Слідчі оголосили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України, йдеться про грабіж. Підозрюваних помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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