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В Кабміні прокоментували інформацію про відставку прем'єр-міністра Гончарука

В Кабміні прокоментували інформацію про відставку прем'єр-міністра Гончарука
У Кабміні спростували інформацію про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

При цьому в уряді зазначили, що не мають інформації про достовірність запису, на якому прем'єр критикує президента. Відповідну заяву опублікувала прес-служба Кабінету міністрів, - пише "Газета ua".

"Прес-служба Кабінету міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет. Інформація щодо заяви про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в мережу потрапив запис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук критикує президента Володимира Зеленського за примітивне розуміння економічних процесів в країні. Після цього з різних джерел почали надходити повідомлення про відставку Гончарука.

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Теги: Олексій Гончарук, відставка
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