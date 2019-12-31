В Кабміні прокоментували інформацію про відставку прем'єр-міністра Гончарука
15 січень, 23:34
У Кабміні спростували інформацію про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
При цьому в уряді зазначили, що не мають інформації про достовірність запису, на якому прем'єр критикує президента. Відповідну заяву опублікувала прес-служба Кабінету міністрів, - пише "Газета ua".
"Прес-служба Кабінету міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет. Інформація щодо заяви про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в мережу потрапив запис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук критикує президента Володимира Зеленського за примітивне розуміння економічних процесів в країні. Після цього з різних джерел почали надходити повідомлення про відставку Гончарука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
При цьому в уряді зазначили, що не мають інформації про достовірність запису, на якому прем'єр критикує президента. Відповідну заяву опублікувала прес-служба Кабінету міністрів, - пише "Газета ua".
"Прес-служба Кабінету міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет. Інформація щодо заяви про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в мережу потрапив запис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук критикує президента Володимира Зеленського за примітивне розуміння економічних процесів в країні. Після цього з різних джерел почали надходити повідомлення про відставку Гончарука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вперше в Україна патрульну поліцію області очолила жінка
Сьогодні, 00:16
16 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Кабміні прокоментували інформацію про відставку прем'єр-міністра Гончарука
15 січень, 23:34
У Луцьку чоловік просив гроші, видаючи себе за атовця
15 січень, 22:21
Медіа