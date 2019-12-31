В Кабміні прокоментували інформацію про відставку прем'єр-міністра Гончарука

У Кабміні спростували інформацію про відставку прем'єр-міністраПри цьому в уряді зазначили, що не мають інформації про достовірність запису, на якому прем'єр критикує президента. Відповідну заяву опублікувала прес-служба Кабінету міністрів, - пише "Газета ua"."Прес-служба Кабінету міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет. Інформація щодо заяви про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.Нагадаємо, в мережу потрапив запис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук критикує президента Володимира Зеленського за примітивне розуміння економічних процесів в країні. Після цього з різних джерел почали надходити повідомлення про відставку Гончарука.