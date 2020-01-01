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Для луцьких прикордонників організували різдвяний концерт. ФОТО

Для луцьких прикордонників організували різдвяний концерт. ФОТО
В правлінні Луцького прикордонного загону відбувся різдвяний концерт за участі військового оркестру та представників Волинської православної богословської академії.

Про це пише ВолиньOnline, посилаючись на Луцький прикордонний загін.

Різдвяні колядки для персоналу виконували також заслужений артист України Адам Горбатюк та солістка військового оркестру Надія Козій.

Військовий капелан загону отець Михайло благословив усіх на новий рік та побажав миру, злагоди і божого благословення.

Начальник прикордонного загону полковник Олег Вовк привітав усіх присутніх з різдвяними святами і подякував за гарну коляду.

Весь персонал загону разом з колядниками заспівав «Добрий вечір тобі».
Для луцьких прикордонників організували різдвяний концерт. ФОТО
Для луцьких прикордонників організували різдвяний концерт. ФОТО
Для луцьких прикордонників організували різдвяний концерт. ФОТО
Для луцьких прикордонників організували різдвяний концерт. ФОТО
Для луцьких прикордонників організували різдвяний концерт. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, прикордонники
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