Для луцьких прикордонників організували різдвяний концерт. ФОТО





Про це пише ВолиньOnline, посилаючись на Луцький прикордонний загін.



Різдвяні колядки для персоналу виконували також заслужений артист України Адам Горбатюк та солістка військового оркестру Надія Козій.



Військовий капелан загону отець Михайло благословив усіх на новий рік та побажав миру, злагоди і божого благословення.



Начальник прикордонного загону полковник Олег Вовк привітав усіх присутніх з різдвяними святами і подякував за гарну коляду.



Весь персонал загону разом з колядниками заспівав «Добрий вечір тобі».



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