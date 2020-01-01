17 січня на Волині: гортаючи календар

День народження 17 січня відзначає голова громадської організації "Інститут волонтерства та громадської співпраці", екс-начальник відділу менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міської ради(на фото).Також день народження 17 січня святкують одна з засновниць театру "ГаРмИдЕр", керівник дитячої театральної студії "ДогориДриґом"Іменини сьогодні святкують чоловіки з ім’ям Юхим.Вітаємо усіх волинян, у яких цього дня свято, й бажаємо їм здоров’я, достатку, успіхів у всіх починаннях.17 січня 1940 року згідно з Указом Президії ВР УРСР на Волині з’явилася така адміністративна одиниця, як район.До того часу існував поділ на повіти і волості. А з приходом у Західну Україну в 1939 році радянської влади було запроваджено і новий адміністративно-територіальний устрій.Втім, він відрізнявся від сучасного.Наприклад, на території сучасного Ківерцівського існували Олицький і Цуманський райони, які згодом були ліквідовані.А сучасний Старовижівський район тоді називався Седлищенським, і його центр був у Седлищі.Старовижівським він став лише 7 червня 1946 року. Відповідно і його центр перемістився у селище Стара Вижівка.У 2013 році в Луцьку вдесяте відбулося шоу "Коляда з Тетяною Ціхоцькою".