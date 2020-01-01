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17 січня на Волині: гортаючи календар

17 січня на Волині: гортаючи календар
День народження 17 січня відзначає голова громадської організації "Інститут волонтерства та громадської співпраці", екс-начальник відділу менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міської ради Юлія Євпак (на фото).

Також день народження 17 січня святкують одна з засновниць театру "ГаРмИдЕр", керівник дитячої театральної студії "ДогориДриґом" Алла Доманська.

Іменини сьогодні святкують чоловіки з ім’ям Юхим.

Вітаємо усіх волинян, у яких цього дня свято, й бажаємо їм здоров’я, достатку, успіхів у всіх починаннях.

17 січня 1940 року згідно з Указом Президії ВР УРСР на Волині з’явилася така адміністративна одиниця, як район.

До того часу існував поділ на повіти і волості. А з приходом у Західну Україну в 1939 році радянської влади було запроваджено і новий адміністративно-територіальний устрій.

Втім, він відрізнявся від сучасного.

Наприклад, на території сучасного Ківерцівського існували Олицький і Цуманський райони, які згодом були ліквідовані.

А сучасний Старовижівський район тоді називався Седлищенським, і його центр був у Седлищі.

Старовижівським він став лише 7 червня 1946 року. Відповідно і його центр перемістився у селище Стара Вижівка.

У 2013 році в Луцьку вдесяте відбулося шоу "Коляда з Тетяною Ціхоцькою".

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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