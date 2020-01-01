17 січня на Волині: гортаючи календар
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День народження 17 січня відзначає голова громадської організації "Інститут волонтерства та громадської співпраці", екс-начальник відділу менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міської ради Юлія Євпак (на фото).
Також день народження 17 січня святкують одна з засновниць театру "ГаРмИдЕр", керівник дитячої театральної студії "ДогориДриґом" Алла Доманська.
Іменини сьогодні святкують чоловіки з ім’ям Юхим.
Вітаємо усіх волинян, у яких цього дня свято, й бажаємо їм здоров’я, достатку, успіхів у всіх починаннях.
17 січня 1940 року згідно з Указом Президії ВР УРСР на Волині з’явилася така адміністративна одиниця, як район.
До того часу існував поділ на повіти і волості. А з приходом у Західну Україну в 1939 році радянської влади було запроваджено і новий адміністративно-територіальний устрій.
Втім, він відрізнявся від сучасного.
Наприклад, на території сучасного Ківерцівського існували Олицький і Цуманський райони, які згодом були ліквідовані.
А сучасний Старовижівський район тоді називався Седлищенським, і його центр був у Седлищі.
Старовижівським він став лише 7 червня 1946 року. Відповідно і його центр перемістився у селище Стара Вижівка.
У 2013 році в Луцьку вдесяте відбулося шоу "Коляда з Тетяною Ціхоцькою".
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Також день народження 17 січня святкують одна з засновниць театру "ГаРмИдЕр", керівник дитячої театральної студії "ДогориДриґом" Алла Доманська.
Іменини сьогодні святкують чоловіки з ім’ям Юхим.
Вітаємо усіх волинян, у яких цього дня свято, й бажаємо їм здоров’я, достатку, успіхів у всіх починаннях.
17 січня 1940 року згідно з Указом Президії ВР УРСР на Волині з’явилася така адміністративна одиниця, як район.
До того часу існував поділ на повіти і волості. А з приходом у Західну Україну в 1939 році радянської влади було запроваджено і новий адміністративно-територіальний устрій.
Втім, він відрізнявся від сучасного.
Наприклад, на території сучасного Ківерцівського існували Олицький і Цуманський райони, які згодом були ліквідовані.
А сучасний Старовижівський район тоді називався Седлищенським, і його центр був у Седлищі.
Старовижівським він став лише 7 червня 1946 року. Відповідно і його центр перемістився у селище Стара Вижівка.
У 2013 році в Луцьку вдесяте відбулося шоу "Коляда з Тетяною Ціхоцькою".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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