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На Волині зафіксовані випадки порушення свободи слова

На Волині зафіксовані випадки порушення свободи слова
У 2019 році свобода слова в Україні погіршилася відразу за кількома параметрами – стало більше цензури власників ЗМІ, погроз, перешкоджання законній журналістській діяльності. Один журналіст був убитий.

Про це йдеться в дослідженні Інституту масової інформації.

За його даними, в 2019 році зафіксовано 243 випадки порушень свободи слова (проти 235 в 2018), з них 172 стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Зокрема, зафіксовано 99 випадків перешкоджання роботі журналістів, 37 погроз, 23 випадки побиття, 21 випадок ненадання доступу до інформації та по 18 випадків кібератак і юридичного тиску. Вперше за останні 3 роки вбили журналіста – 20 червня 2019 після нападу в лікарні помер Вадим Комаров. Стало в три рази більше випадків цензури, за даними моніторингу ІМІ, це сталося через політику медіавласників. Зокрема, з телеканалу ZIK звільнилися сотні співробітників в знак протесту проти цензури.

Найбільше випадків порушення свободи слова зафіксовано в Києві та Київській й області (89 випадків). На другому місці – Одеська область (19 випадків), на третьому – Волинь (15).

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Теги: цензура, журналісти, свобода слова
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