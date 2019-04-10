Грип дав ускладнення: на Рівненщині вагітна жінка і чоловік потрапили до лікарні
Сьогодні, 13:30
Фахівці лабораторного центру офіційно підтвердили, що двоє мешканців Рівненщини захворіли на грип.
Їх госпіталізували до лікарні з ускладненнями. Вагітна жінка з Рівного має гострий трахеобронхіт. Стан рівнянки задовільний, і динаміка йде на покращення, - пише Рівне вечірнє.
Справи у чоловіка з Гощі - набагато гірші. Його стан медики кваліфікують як складний. Адже грип дав ускладнення у вигляді двобічної пневмонії.
За словами завідуючого епідеміологічний відділом обласного лабораторного центру Віктора Мороза, лабораторне підтвердження вірусу грипу означає, що зросте кількість хворих: "Цифри уже демонструють, що люди почали більше хворіти. Загалом збільшення захворюваності прогнозують на кінець січня - початок лютого".
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Їх госпіталізували до лікарні з ускладненнями. Вагітна жінка з Рівного має гострий трахеобронхіт. Стан рівнянки задовільний, і динаміка йде на покращення, - пише Рівне вечірнє.
Справи у чоловіка з Гощі - набагато гірші. Його стан медики кваліфікують як складний. Адже грип дав ускладнення у вигляді двобічної пневмонії.
За словами завідуючого епідеміологічний відділом обласного лабораторного центру Віктора Мороза, лабораторне підтвердження вірусу грипу означає, що зросте кількість хворих: "Цифри уже демонструють, що люди почали більше хворіти. Загалом збільшення захворюваності прогнозують на кінець січня - початок лютого".
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