Пенсіонерці з Луцька повернули загублений гаманець з грошима і документами





Заявник повідомив, що у Луцьку на зупинці по вулиці Чехова, знайшов гаманець з пенсійним посвідченням, - пише патрульна поліція Волинської області.



Патрульні поліцейські згодом встановили особу власниці гаманця. Тож інспектори вирішили доставити згубу жінці додому



Перевіривши гаманець, жінка повідомила, що нічого не зникло, а були там, окрім посвідчення, ще й грошові кошти та особисті речі.



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