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Пенсіонерці з Луцька повернули загублений гаманець з грошима і документами

Пенсіонерці з Луцька повернули загублений гаманець з грошима і документами
Лучанці повернули загублений гаманець з грошима.

Заявник повідомив, що у Луцьку на зупинці по вулиці Чехова, знайшов гаманець з пенсійним посвідченням, - пише патрульна поліція Волинської області.

Патрульні поліцейські згодом встановили особу власниці гаманця. Тож інспектори вирішили доставити згубу жінці додому

Перевіривши гаманець, жінка повідомила, що нічого не зникло, а були там, окрім посвідчення, ще й грошові кошти та особисті речі.

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Теги: гаманець, гроші, знахідка
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