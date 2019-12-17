Із нового перинатального центру у Луцьку виписали першу пацієнтку. ВІДЕО

Алла Петровці – перша пацієнтка поліклінічного відділення обласного перинатального центру. З літа минулого року була на обліку під час вагітності, спостерігалась у лікарів і 13 січня народила хлопчика.



Сьогодні, 17 січня, породіллю виписали з лікарні, - про це



Лучанин Сергій Петровці бере на руки новонародженого сина. Це його перша дитина. Сьогодні чоловік забирає малюка і його маму з лікарні додому. Алла Петровці – перша пацієнтка обласного перинатального центру. Влітку тут вона стала на облік, обстежувалась усю вагітність і цими днями народила.



"Відкрився перинатальний центр, вирішила просто прийти сюди стати на облік, випадково стала першою пацієнткою в Щурук Надії Василівни. Крістіан народився 13 січня в 20.22 хв. З вагою 3800, усміхнувся. Сподобалося ім’я і гарне значення – християнин, той, хто йде за Богом", - розповідає породілля Алла Петровці.



"Вона перша прийшла і стала на облік з приводу вагітності, її карточка – номер 1, вона успішно народила синочка, і сьогодні ми їх виписуємо", - каже директорка КЗ "Волинський обласний перинатальний центр" Ірина Горавська.



Зі слів директорки, торік у перинатальному центрі народилося 466 малюків.



За два тижні 2020-го світ побачило більше 80-ти дітей. Майбутні мами приїжджають народжувати до Луцька з-за кордону, каже лікарка Надія Щурук.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка– перша пацієнтка поліклінічного відділення обласного перинатального центру. З літа минулого року була на обліку під час вагітності, спостерігалась у лікарів і 13 січня народила хлопчика.Сьогодні, 17 січня, породіллю виписали з лікарні, - про це йдеться у сюжеті. Лучанинбере на руки новонародженого сина. Це його перша дитина. Сьогодні чоловік забирає малюка і його маму з лікарні додому. Алла Петровці – перша пацієнтка обласного перинатального центру. Влітку тут вона стала на облік, обстежувалась усю вагітність і цими днями народила."Відкрився перинатальний центр, вирішила просто прийти сюди стати на облік, випадково стала першою пацієнткою в Щурук Надії Василівни. Крістіан народився 13 січня в 20.22 хв. З вагою 3800, усміхнувся. Сподобалося ім’я і гарне значення – християнин, той, хто йде за Богом", - розповідає породілля Алла Петровці."Вона перша прийшла і стала на облік з приводу вагітності, її карточка – номер 1, вона успішно народила синочка, і сьогодні ми їх виписуємо", - каже директорка КЗ "Волинський обласний перинатальний центр"Зі слів директорки, торік у перинатальному центрі народилося 466 малюків.За два тижні 2020-го світ побачило більше 80-ти дітей. Майбутні мами приїжджають народжувати до Луцька з-за кордону, каже лікарка Надія Щурук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію