Замок Радзивілів в Олиці з висоти. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:45
Показали світлини замку Радзивілів в Олиці з висоти пташиного польоту.
Фото розмістили на сторінці ОВАЛу у facebook.
Знімки - аерофотозйомка замка Радзивілів у селищі Олика Ківерцівського району. Це - перший на території сучасної України (за іншими даними - один з перших) прямокутних замків бастіонного типу.
Зроблені світлини в 1934 році з борта літака фотографічного взводу 6-го авіаційного полку Військово-повітряних сил Польщі (аеродром Левандівка (Львів).
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Фото розмістили на сторінці ОВАЛу у facebook.
Знімки - аерофотозйомка замка Радзивілів у селищі Олика Ківерцівського району. Це - перший на території сучасної України (за іншими даними - один з перших) прямокутних замків бастіонного типу.
Зроблені світлини в 1934 році з борта літака фотографічного взводу 6-го авіаційного полку Військово-повітряних сил Польщі (аеродром Левандівка (Львів).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Князівська сім'я з Волині: що їли Радзивіли. РЕТРОФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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