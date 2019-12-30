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Замок Радзивілів в Олиці з висоти. РЕТРОФОТО

Замок Радзивілів в Олиці з висоти. РЕТРОФОТО
Показали світлини замку Радзивілів в Олиці з висоти пташиного польоту.

Фото розмістили на сторінці ОВАЛу у facebook.

Знімки - аерофотозйомка замка Радзивілів у селищі Олика Ківерцівського району. Це - перший на території сучасної України (за іншими даними - один з перших) прямокутних замків бастіонного типу.

Зроблені світлини в 1934 році з борта літака фотографічного взводу 6-го авіаційного полку Військово-повітряних сил Польщі (аеродром Левандівка (Львів).

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Замок Радзивілів в Олиці з висоти. РЕТРОФОТО
Замок Радзивілів в Олиці з висоти. РЕТРОФОТО

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Теги: Олика, радзивіли, замок, ретрофото
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