Замок Радзивілів в Олиці з висоти. РЕТРОФОТО





Фото розмістили на сторінці ОВАЛу у facebook.



Знімки - аерофотозйомка замка Радзивілів у селищі Олика Ківерцівського району. Це - перший на території сучасної України (за іншими даними - один з перших) прямокутних замків бастіонного типу.



Зроблені світлини в 1934 році з борта літака фотографічного взводу 6-го авіаційного полку Військово-повітряних сил Польщі (аеродром Левандівка (Львів).



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