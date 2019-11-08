Які найпопулярніші імена у Нововолинську





Про це



Отож найчастіше діток у місті називали:



серед хлопчиків – Артем, Даниїл, Матвій, Марк, Назар;

серед дівчаток – Софія, Дарина, Емілія, Мілана.

Водночас варно відзначити найбільш незвичні імена:



серед хлопчиків – Авель, Емір, Ілай, Мілан, Олівер, Фома;

серед дівчаток – Аделія, Армін, Ванесса, Ілана, Олівія, Ріанна, Хадаса.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили найпопулярніші імена, якими називали новонароджених діток у Нововолинську у 2019 році.Про це пишуть на сторінці Нововолинського міського відділу ДРАЦСу у фейсбук.Отож найчастіше діток у місті називали:серед хлопчиків – Артем, Даниїл, Матвій, Марк, Назар;серед дівчаток – Софія, Дарина, Емілія, Мілана.Водночас варно відзначити найбільш незвичні імена:серед хлопчиків – Авель, Емір, Ілай, Мілан, Олівер, Фома;серед дівчаток – Аделія, Армін, Ванесса, Ілана, Олівія, Ріанна, Хадаса.

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