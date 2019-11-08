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Які найпопулярніші імена у Нововолинську

Які найпопулярніші імена у Нововолинську
Повідомили найпопулярніші імена, якими називали новонароджених діток у Нововолинську у 2019 році.

Про це пишуть на сторінці Нововолинського міського відділу ДРАЦСу у фейсбук.

Отож найчастіше діток у місті називали:

серед хлопчиків – Артем, Даниїл, Матвій, Марк, Назар;
серед дівчаток – Софія, Дарина, Емілія, Мілана.
Водночас варно відзначити найбільш незвичні імена:

серед хлопчиків – Авель, Емір, Ілай, Мілан, Олівер, Фома;
серед дівчаток – Аделія, Армін, Ванесса, Ілана, Олівія, Ріанна, Хадаса.

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Теги: діти, ім'я, статистика
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