Водохреще 2020: чого у жодному разі не можна робити 19 січня





Це свято пов'язане з водохрещам Ісуса в річці Йордан. Вважається, що 19 січня душа вірянина може очиститися від гріхів, а тіло – від хвороб, - пише



За традицією, напередодні свята і безпосередньо 19 січня люди святять воду. У річках, озерах та інших водоймах прорубують ополонку (йордань) у вигляді хреста або кола, неподалік від якої встановлюють аналой і дерев'яний хрест з крижаним голубком, який символізує Святий Дух.



Набрану у Водохреща воду з освячених джерел зберігають до наступного свята Водохреща. При необхідності її потрібно пити натщесерце. Також на Водохреща готують кутю – зі злаків або рису, з горішками і сухофруктами. Деякі додають за смаком мед і мак.



Водохреща 2020: чого не можна робити



- Заборонено позичати гроші, інакше до наступного року в родині не буде достатку.

- 19 січня не можна займатися важкою роботою, прибирати і прати, щоб не опоганити воду. Також в свято не варто займатися рукоділлям (вишивати, шити, плести).

- Не можна вживати спиртні напої.

- З Водохреща заборонено ворожити, щоб не накликати нещастя і гіршу долю. Востаннє день святочних ворожінь доводиться на 18 січня.



- Деякі цікавляться, чи можна стригтися на Водохреща? Як і в інше церковне свято, робити цього небажано, щоб не зістригти свою долю. Те ж стосується й інших маніпуляцій з ножицями, наприклад, манікюру.

- Не можна пірнати в ополонку на Водохреща до сповіді і причастя.

- Не можна плакати і сваритися. Той, хто проливає сльози на Водохреща, буде нещасним весь рік.

-На Водохреща категорично не можна ворожити. До того ж, церква взагалі рекомендує не захоплюватися ворожінням, адже це великий гріх.



Прикмети на Водохреща 2020



Відлига на Водохреща обіцяє неприємності і складний рік. Саме тому наші предки раділи "хрещенським морозам".

Наші предки вірили, що якщо в ніч з 18 на 19 січня піде сніг, значить, буде хороший урожай.

Чим похмурішим буде день, тим тепліше і ясніше гряде літо.

Якщо на Хрещення вдарять сильні морози, рік буде посушливим.

Заметіль віщує затяжну зиму та пізній початок літа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 січня християни відзначають одне з найбільших релігійних свят – Водохреще або Хрещення Господнє.Це свято пов'язане з водохрещам Ісуса в річці Йордан. Вважається, що 19 січня душа вірянина може очиститися від гріхів, а тіло – від хвороб, - пише Сьогодні За традицією, напередодні свята і безпосередньо 19 січня люди святять воду. У річках, озерах та інших водоймах прорубують ополонку (йордань) у вигляді хреста або кола, неподалік від якої встановлюють аналой і дерев'яний хрест з крижаним голубком, який символізує Святий Дух.Набрану у Водохреща воду з освячених джерел зберігають до наступного свята Водохреща. При необхідності її потрібно пити натщесерце. Також на Водохреща готують кутю – зі злаків або рису, з горішками і сухофруктами. Деякі додають за смаком мед і мак.- Заборонено позичати гроші, інакше до наступного року в родині не буде достатку.- 19 січня не можна займатися важкою роботою, прибирати і прати, щоб не опоганити воду. Також в свято не варто займатися рукоділлям (вишивати, шити, плести).- Не можна вживати спиртні напої.- З Водохреща заборонено ворожити, щоб не накликати нещастя і гіршу долю. Востаннє день святочних ворожінь доводиться на 18 січня.- Деякі цікавляться, чи можна стригтися на Водохреща? Як і в інше церковне свято, робити цього небажано, щоб не зістригти свою долю. Те ж стосується й інших маніпуляцій з ножицями, наприклад, манікюру.- Не можна пірнати в ополонку на Водохреща до сповіді і причастя.- Не можна плакати і сваритися. Той, хто проливає сльози на Водохреща, буде нещасним весь рік.-На Водохреща категорично не можна ворожити. До того ж, церква взагалі рекомендує не захоплюватися ворожінням, адже це великий гріх.Відлига на Водохреща обіцяє неприємності і складний рік. Саме тому наші предки раділи "хрещенським морозам".Наші предки вірили, що якщо в ніч з 18 на 19 січня піде сніг, значить, буде хороший урожай.Чим похмурішим буде день, тим тепліше і ясніше гряде літо.Якщо на Хрещення вдарять сильні морози, рік буде посушливим.Заметіль віщує затяжну зиму та пізній початок літа.

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