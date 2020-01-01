Як у «Борисполі» прощаються з українцями, які загинули в Ірані. ФОТО





Борт, який доправив загиблих українців на Батьківщину, приземлився в аеропорту о 10:55. Безпосередньо на злітній смузі його зустріли президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та спікер парламенту Дмитро Разумков. Також присутнім був генпрокурор Руслан Рябошапка та міністри Кабміну, - пише ТСН.



Труни, вкриті українськими прапорами, виносили з літака одна за одною, першим до України повернувся перший пілот Володимир Гапоненко, далі ще один пілот Олексій Наумкін, їхній колега Сергій Хменко, бортпровідник Ігор Матьков, бортпровідниця Катерина Статнік, Марія Микитюк, Денис Лихно Валерія Овчарук, Юлія Сологуб, Олена Малахова, Ольга Коб'юк.



Церемонія вшанування пам’яті відбудеться в терміналі "В" міжнародного аеропорту "Бориспіль". "Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до терміналу о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В аеропорту "Бориспіль" 19 січня приземлився літак з тілами українців , які загинули під час збиття літака МАУ поблизу Тегерана.Борт, який доправив загиблих українців на Батьківщину, приземлився в аеропорту о 10:55. Безпосередньо на злітній смузі його зустріли президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та спікер парламенту Дмитро Разумков. Також присутнім був генпрокурор Руслан Рябошапка та міністри Кабміну, - пише ТСН.Труни, вкриті українськими прапорами, виносили з літака одна за одною, першим до України повернувся перший пілот, далі ще один пілот, їхній колега, бортпровідник, бортпровідницяЦеремонія вшанування пам’яті відбудеться в терміналі "В" міжнародного аеропорту "Бориспіль". "Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до терміналу о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00.

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