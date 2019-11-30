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На прибирання у Луцькраді виділять 400 тисяч

На прибирання у Луцькраді виділять 400 тисяч
Через відкриті торги визначать того, хто прибиратиме приміщення та прибудинкову територію Луцької міськради.

Організовує аукціон на ProZorro виконавчий комітет Луцької міськради, - пише ВолиньOnline

Тендерні пропозиції приймають до 1 лютого, розпочнуть аукціон 3 лютого. Очікувана вартість становить 400 тисяч гривень. Строк надання послуг – до кінця поточного року.

Загальна площа адміністративних будівель на вулиці Богдана Хмельницького, 19 та 21 – 2588 метрів квадратних, площа прибудинкової території з асфальтовим та бруківчатим покриттям, газонами, зеленими насадженнями та клумбами за адресою: вулиця Богдана Хмельницького 17, 19, 21 – 1650 метрів квадратних.

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Теги: луцькрада, прибирання, тендер
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