На прибирання у Луцькраді виділять 400 тисяч





Організовує аукціон на ProZorro виконавчий комітет Луцької міськради, -



Тендерні пропозиції приймають до 1 лютого, розпочнуть аукціон 3 лютого. Очікувана вартість становить 400 тисяч гривень. Строк надання послуг – до кінця поточного року.



Загальна площа адміністративних будівель на вулиці Богдана Хмельницького, 19 та 21 – 2588 метрів квадратних, площа прибудинкової території з асфальтовим та бруківчатим покриттям, газонами, зеленими насадженнями та клумбами за адресою: вулиця Богдана Хмельницького 17, 19, 21 – 1650 метрів квадратних.

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