На прибирання у Луцькраді виділять 400 тисяч
Сьогодні, 08:11
Через відкриті торги визначать того, хто прибиратиме приміщення та прибудинкову територію Луцької міськради.
Організовує аукціон на ProZorro виконавчий комітет Луцької міськради, - пише ВолиньOnline
Тендерні пропозиції приймають до 1 лютого, розпочнуть аукціон 3 лютого. Очікувана вартість становить 400 тисяч гривень. Строк надання послуг – до кінця поточного року.
Загальна площа адміністративних будівель на вулиці Богдана Хмельницького, 19 та 21 – 2588 метрів квадратних, площа прибудинкової території з асфальтовим та бруківчатим покриттям, газонами, зеленими насадженнями та клумбами за адресою: вулиця Богдана Хмельницького 17, 19, 21 – 1650 метрів квадратних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Організовує аукціон на ProZorro виконавчий комітет Луцької міськради, - пише ВолиньOnline
Тендерні пропозиції приймають до 1 лютого, розпочнуть аукціон 3 лютого. Очікувана вартість становить 400 тисяч гривень. Строк надання послуг – до кінця поточного року.
Загальна площа адміністративних будівель на вулиці Богдана Хмельницького, 19 та 21 – 2588 метрів квадратних, площа прибудинкової території з асфальтовим та бруківчатим покриттям, газонами, зеленими насадженнями та клумбами за адресою: вулиця Богдана Хмельницького 17, 19, 21 – 1650 метрів квадратних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На прибирання у Луцькраді виділять 400 тисяч
Сьогодні, 08:11
Історія луцького пекаря, який був таємним кур'єром
Сьогодні, 07:18
Які продукти подарують «додаткові» 5 років життя
Сьогодні, 06:11
У Кривому Розі понівечили пам'ятник жертвам Голокосту
Сьогодні, 05:21
Онколог розповів про ранню діагностику раку шкіри
Сьогодні, 04:17
Медіа