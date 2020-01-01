Судили чоловіка, який п'яним ображав і виганяв з будинку дружину
Сьогодні, 14:12
У Любешівському районі судили чоловіка, який вчинив насильство в сім'ї.
Слухання справи відбулось 14 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише "Район.in.ua".
Так, 7 грудня близько 13:00 п'яний чоловік за місцем свого проживання ображав нецензурними словами та виганяв з будинку свою дружину.
У суді підсудний свою вину у вчиненні правопорушення визнав, у вчиненому розкаявся.
Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу і накласти стягнення у виді штрафу в розмірі 255 гривень. Також чоловік заплатить на користь держави 420 гривень судового збору.
Головне фото - ілюстративне.
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Слухання справи відбулось 14 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише "Район.in.ua".
Так, 7 грудня близько 13:00 п'яний чоловік за місцем свого проживання ображав нецензурними словами та виганяв з будинку свою дружину.
У суді підсудний свою вину у вчиненні правопорушення визнав, у вчиненому розкаявся.
Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу і накласти стягнення у виді штрафу в розмірі 255 гривень. Також чоловік заплатить на користь держави 420 гривень судового збору.
Головне фото - ілюстративне.
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