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Судили чоловіка, який п'яним ображав і виганяв з будинку дружину

Судили чоловіка, який п'яним ображав і виганяв з будинку дружину
У Любешівському районі судили чоловіка, який вчинив насильство в сім'ї.

Слухання справи відбулось 14 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише "Район.in.ua".

Так, 7 грудня близько 13:00 п'яний чоловік за місцем свого проживання ображав нецензурними словами та виганяв з будинку свою дружину.

У суді підсудний свою вину у вчиненні правопорушення визнав, у вчиненому розкаявся.

Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу і накласти стягнення у виді штрафу в розмірі 255 гривень. Також чоловік заплатить на користь держави 420 гривень судового збору.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, суд, чоловік
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