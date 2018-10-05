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Знайшли власника квартири у Новолинську, в якій влаштували притон. ФОТО

Знайшли власника квартири у Новолинську, в якій влаштували притон. ФОТО
Про безлад, антисанітарія та компанії, які випивають у кімнатах гуртожитку на вулиці Сірка, 5 розповіли мешканці Нововолинська.

Як з’ясували, міська влада виділила кімнату учаснику АТО. Чоловік там не проживає та вирішив відмовитися від отриманого помешкання, - пише "Буг".

Нагадаємо, мешканці будинку у Нововолинську поскаржилися, що в закинутих кімнатах на 5-му поверсі влаштували притон: вночі збираються компанії та розпивають спиртні напої.

Як розповів начальник сектору превенції Нововолинського відділення поліції Василь Милацький, після публікації новини працівники поліції відвідали будинок та склали акти обстеження. Вони встановили, що в цієї квартири є власник.

У 2018 році рішенням Нововолинської міської ради ордер на жито отримав учасник АТО. Чоловік в квартирі не оселився. Він вирішив відмовився від помешкання.

Житло приведуть до ладу та будуть шукати нового власника.

“Було проведено роботу з сусідами. Чому вони не інформують органи місцевої влади та поліцію про дану ситуацію. Після відмови власника помешкання буде проведено прибирання, житло закриють. Міська влада шукатиме людину, яка потребує квартири,”- зазначив Милацький.

Знайшли власника квартири у Новолинську, в якій влаштували притон. ФОТО
Знайшли власника квартири у Новолинську, в якій влаштували притон. ФОТО
Знайшли власника квартири у Новолинську, в якій влаштували притон. ФОТО

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Теги: власник, притон, антисанітарія, Нововолинськ
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