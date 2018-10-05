Знайшли власника квартири у Новолинську, в якій влаштували притон. ФОТО





Як з’ясували, міська влада виділила кімнату учаснику АТО. Чоловік там не проживає та вирішив відмовитися від отриманого помешкання, - пише



Нагадаємо, мешканці будинку у Нововолинську поскаржилися, що в закинутих



Як розповів начальник сектору превенції Нововолинського відділення поліції Василь Милацький, після публікації новини працівники поліції відвідали будинок та склали акти обстеження. Вони встановили, що в цієї квартири є власник.



У 2018 році рішенням Нововолинської міської ради ордер на жито отримав учасник АТО. Чоловік в квартирі не оселився. Він вирішив відмовився від помешкання.



Житло приведуть до ладу та будуть шукати нового власника.



“Було проведено роботу з сусідами. Чому вони не інформують органи місцевої влади та поліцію про дану ситуацію. Після відмови власника помешкання буде проведено прибирання, житло закриють. Міська влада шукатиме людину, яка потребує квартири,”- зазначив Милацький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про безлад, антисанітарія та компанії, які випивають у кімнатах гуртожитку на вулиці Сірка, 5 розповіли мешканці Нововолинська.Як з’ясували, міська влада виділила кімнату учаснику АТО. Чоловік там не проживає та вирішив відмовитися від отриманого помешкання, - пише "Буг" Нагадаємо, мешканці будинку у Нововолинську поскаржилися, що в закинутих кімнатах на 5-му поверсі влаштували притон : вночі збираються компанії та розпивають спиртні напої.Як розповів начальник сектору превенції Нововолинського відділення поліції, після публікації новини працівники поліції відвідали будинок та склали акти обстеження. Вони встановили, що в цієї квартири є власник.У 2018 році рішенням Нововолинської міської ради ордер на жито отримав учасник АТО. Чоловік в квартирі не оселився. Він вирішив відмовився від помешкання.Житло приведуть до ладу та будуть шукати нового власника.“Було проведено роботу з сусідами. Чому вони не інформують органи місцевої влади та поліцію про дану ситуацію. Після відмови власника помешкання буде проведено прибирання, житло закриють. Міська влада шукатиме людину, яка потребує квартири,”- зазначив Милацький.

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