Назвали середній розмір пенсії в Україні





Про це повідомляє



Так, за інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2020 року в Україні зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 3082,98 грн.



Як повідомляли, станом на 1 січня 2020 року майже 260 тисяч українців отримують пенсію у розмірі понад 10 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні середній розмір пенсії, станом на 1 січня 2020 року, становить 3082,98 грн.Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.Так, за інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2020 року в Україні зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 3082,98 грн.Як повідомляли, станом на 1 січня 2020 року майже 260 тисяч українців отримують пенсію у розмірі понад 10 000 гривень.

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