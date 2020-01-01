Назвали середній розмір пенсії в Україні
Сьогодні, 20:19
В Україні середній розмір пенсії, станом на 1 січня 2020 року, становить 3082,98 грн.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Так, за інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2020 року в Україні зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 3082,98 грн.
Як повідомляли, станом на 1 січня 2020 року майже 260 тисяч українців отримують пенсію у розмірі понад 10 000 гривень.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Так, за інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2020 року в Україні зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 3082,98 грн.
Як повідомляли, станом на 1 січня 2020 року майже 260 тисяч українців отримують пенсію у розмірі понад 10 000 гривень.
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