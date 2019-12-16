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У Рожищі дорогу не поділили Audi та Mercedes. ФОТО

У Рожищі дорогу не поділили Audi та Mercedes. ФОТО
У Рожищі на розі вулиць Грушевського та Січових стрільців сталась дорожньо-транспортна пригода.

Автопригода трапилась 21 січня близько 13:00. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.

Зіткнулись автомобілі Audi та Mercedes. У ДТП ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На місці події працювала поліція.

У Рожищі дорогу не поділили Audi та Mercedes. ФОТО
У Рожищі дорогу не поділили Audi та Mercedes. ФОТО
У Рожищі дорогу не поділили Audi та Mercedes. ФОТО
У Рожищі дорогу не поділили Audi та Mercedes. ФОТО

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Теги: аварія, Рожище
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