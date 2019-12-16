У Рожищі дорогу не поділили Audi та Mercedes. ФОТО





Автопригода трапилась 21 січня близько 13:00. Про це з місця події повідомив кореспондент



Зіткнулись автомобілі Audi та Mercedes. У ДТП ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



На місці події працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на розі вулиць Грушевського та Січових стрільців сталась дорожньо-транспортна пригода.Автопригода трапилась 21 січня близько 13:00. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище Зіткнулись автомобілі Audi та Mercedes. У ДТП ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На місці події працювала поліція.

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