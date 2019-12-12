Заборонили в’їзд в Україну і вилучили Mercedes: на Волині спіймали білоруса-контрабандиста

У пункті пропуску «Піща» затримали білоруса, який керуючи автомобілем Mercedes, прямував в Україну.Обравши смугу руху «зелений коридор», іноземець сподівався, що його не будуть надто ретельно перевіряти, оскільки він заявив, що в автомобілі нічого не перевозить, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.Прикордонникам це здалося дивним і вони ініціювали поглиблений огляд авто. В результаті перевірки в днищі багажного відділення виявили спеціально виготовлений сховок, в якому знаходилось 950 пачок сигарет білоруського виробництва.Сигарети та автомобіль працівники митниці вилучили. Сума оцінки склала 54 тисячі гривень. Іноземцю заборонили в’їзд в Україну.