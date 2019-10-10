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Поблизу Луцька зіткнулися дві елітні автівки. ФОТО

Поблизу Луцька зіткнулися дві елітні автівки. ФОТО
В селі Липини, що поблизу Луцька, позашляховик Mercedes-Benz ML зіткнувся з люксовим седаном найновішої S-серії тієї ж марки.

Фото аварії опублікував у Facebook користувач Богдан Краска, пишуть "Волинські Новини".

Інцидент трапився на вулиці Теремнівській.

З фото видно, що чорний седан, ймовірно, виїжджав на головну дорогу, де зіткнувся з позашляховиком. Автомобілі отримали механічні ушкодження передньої частини.

Деталі – згодом.

Поблизу Луцька зіткнулися дві елітні автівки. ФОТО
Поблизу Луцька зіткнулися дві елітні автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Луцький район, Mercedes
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Коментарі 2
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Один виїждав, а другий по зустрічній через суцільну ...
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Vik, це ти до чого написав, прокоментував фото???
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