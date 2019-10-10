Поблизу Луцька зіткнулися дві елітні автівки. ФОТО





Фото аварії опублікував у Facebook користувач Богдан Краска, пишуть



Інцидент трапився на вулиці Теремнівській.



З фото видно, що чорний седан, ймовірно, виїжджав на головну дорогу, де зіткнувся з позашляховиком. Автомобілі отримали механічні ушкодження передньої частини.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Липини, що поблизу Луцька, позашляховик Mercedes-Benz ML зіткнувся з люксовим седаном найновішої S-серії тієї ж марки.Фото аварії опублікував у Facebook користувач, пишуть "Волинські Новини". Інцидент трапився на вулиці Теремнівській.З фото видно, що чорний седан, ймовірно, виїжджав на головну дорогу, де зіткнувся з позашляховиком. Автомобілі отримали механічні ушкодження передньої частини.Деталі – згодом.

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