Поблизу Луцька зіткнулися дві елітні автівки. ФОТО
Сьогодні, 13:54
В селі Липини, що поблизу Луцька, позашляховик Mercedes-Benz ML зіткнувся з люксовим седаном найновішої S-серії тієї ж марки.
Фото аварії опублікував у Facebook користувач Богдан Краска, пишуть "Волинські Новини".
Інцидент трапився на вулиці Теремнівській.
З фото видно, що чорний седан, ймовірно, виїжджав на головну дорогу, де зіткнувся з позашляховиком. Автомобілі отримали механічні ушкодження передньої частини.
Деталі – згодом.
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Фото аварії опублікував у Facebook користувач Богдан Краска, пишуть "Волинські Новини".
Інцидент трапився на вулиці Теремнівській.
З фото видно, що чорний седан, ймовірно, виїжджав на головну дорогу, де зіткнувся з позашляховиком. Автомобілі отримали механічні ушкодження передньої частини.
Деталі – згодом.
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Коментарі 2
Один виїждав, а другий по зустрічній через суцільну ...
Vik, це ти до чого написав, прокоментував фото???
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