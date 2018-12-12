Поліцейський переполох: у двох селах Камінь-Каширського району – обшуки. ВІДЕО

Поліція провела обшуки у селах Брониця та Воєгоща Камінь-Каширського району.Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.Сьогодні, 22 січня, у рамках раніше розпочатого кримінального провадження камінь-каширські поліцейські спільно із працівниками Головного управління Національної поліції у Волинській області провели санкціоновані обшуки жителів сіл Брониця та Воєгоща.Причина обшуків - досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу.Наразі обшуки завершили, слідчі дії тривають.Ймовірно, йдеться про подію, яка. Чоловік 1996 року народження був доставлений у приймальне відділення з тяжкими тілесними ушкодженнями. Як виявилося, постраждалий – працівник поліції, а саме слідчий Камінь-Каширського відділу поліції. Чоловік отримав забій голови, численні гематоми та забій м’яких тканин шийного відділу хребта.