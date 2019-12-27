Сон, вино та щеплення: поради тим, хто хоче жити довго

Девід Агус розповів, що потрібно робити для продовження життя.



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Спеціаліст вважає, що сучасна медицина може допомогти зберегти хорошу форму до глибокої старості. Головне – не створювати для цього перешкод.



Зараз тривалість життя людей в розвинених країнах істотно зросла і багато вчених займаються питаннями про те, як зробити старість більш здоровою. Є безліч робіт, присвячених профілактиці вікових захворювань і ранньої смерті. На думку доктора Агуса, головний помічник довгожителя – здоровий спосіб життя.



Він вважає, що потрібно відмовитися від куріння і прийому біодобавок, а також від шкідливої їжі. Агус радить ставити щеплення, в тому числі від грипу і проходити планові обстеження. На думку доктора, сучасна медицина може допомогти зберегти хорошу форму до глибокої старості, але людина сама повинна створити відповідні умови для цього.



Тим, хто планує жити довго, рекомендується налагодити сон, бажано мати постійний режим. Щоб мозок встиг налаштуватися на відпочинок, роботу слід припинити за дві години до відходу до сну. Потрібно рухатися якомога більше, але не варто забувати і про зарядку для розуму – мозок теж потребує навантажень. Тому важливо постійно вчитися чомусь новому.



“Не залишайтеся на самоті, а за вечерею випивайте келих хорошого вина”, – додав доктор.





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