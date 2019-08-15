Скандальний священник, якому видали фальшивий паспорт на Волині, знову отримає українське громадянство
Сьогодні, 09:38
Суд зобов'язав Державну міграційну службу повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату Гедеону.
Зокрема, Шостий апеляційний адміністративний суд у середу, 22 січня, підтримав рішення попередньої інстанції – Окружного адміністративного суду Києва - від 18 вересня 2019 року, пише "Українська правда".
Суди повністю задовольнили позов єпископа Гедеона (в миру Юрій Харон) до управління Міграційної служби у Волинській області. В ньому священник просив відновити його українське громадянство, скасоване ДМС 21 червня 2018 року.
Суди вирішили, що ДМС не мала права скасовувати українське громадянство Гедеона.
Рішення Шостого апеляційного суду набуває чинності в день ухвалення. Але, як пояснили УП в суді, Міграційна служба ще може його оскаржити.
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Нагадаємо, єпископа Гедеона 13 лютого минулого року затримали українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль» (Київ), коли він прилетів із німецького Франкфурта. Спікер прикордонників зазначив, що у священнослужителя вилучили український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн, а також тому, що Гедеон займається антиукраїнською пропагандою і є активним адептом «русского мира».
Прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасоване ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилась СБУ. 14 квітня епископ Гедеон вилетів назад у Франкфурт. Уже 24 квітня єпископ подав позов з вимогою повернути йому громадянство України.
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Зокрема, Шостий апеляційний адміністративний суд у середу, 22 січня, підтримав рішення попередньої інстанції – Окружного адміністративного суду Києва - від 18 вересня 2019 року, пише "Українська правда".
Суди повністю задовольнили позов єпископа Гедеона (в миру Юрій Харон) до управління Міграційної служби у Волинській області. В ньому священник просив відновити його українське громадянство, скасоване ДМС 21 червня 2018 року.
Суди вирішили, що ДМС не мала права скасовувати українське громадянство Гедеона.
Рішення Шостого апеляційного суду набуває чинності в день ухвалення. Але, як пояснили УП в суді, Міграційна служба ще може його оскаржити.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скандальний священик з Росії має фальшивий паспорт, виданий на Волині
Нагадаємо, єпископа Гедеона 13 лютого минулого року затримали українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль» (Київ), коли він прилетів із німецького Франкфурта. Спікер прикордонників зазначив, що у священнослужителя вилучили український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн, а також тому, що Гедеон займається антиукраїнською пропагандою і є активним адептом «русского мира».
Прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасоване ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилась СБУ. 14 квітня епископ Гедеон вилетів назад у Франкфурт. Уже 24 квітня єпископ подав позов з вимогою повернути йому громадянство України.
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