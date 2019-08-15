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Скандальний священник, якому видали фальшивий паспорт на Волині, знову отримає українське громадянство

Скандальний священник, якому видали фальшивий паспорт на Волині, знову отримає українське громадянство
Суд зобов'язав Державну міграційну службу повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату Гедеону.

Зокрема, Шостий апеляційний адміністративний суд у середу, 22 січня, підтримав рішення попередньої інстанції – Окружного адміністративного суду Києва - від 18 вересня 2019 року, пише "Українська правда".

Суди повністю задовольнили позов єпископа Гедеона (в миру Юрій Харон) до управління Міграційної служби у Волинській області. В ньому священник просив відновити його українське громадянство, скасоване ДМС 21 червня 2018 року.

Суди вирішили, що ДМС не мала права скасовувати українське громадянство Гедеона.

Рішення Шостого апеляційного суду набуває чинності в день ухвалення. Але, як пояснили УП в суді, Міграційна служба ще може його оскаржити.
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Нагадаємо, єпископа Гедеона 13 лютого минулого року затримали українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль» (Київ), коли він прилетів із німецького Франкфурта. Спікер прикордонників зазначив, що у священнослужителя вилучили український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн, а також тому, що Гедеон займається антиукраїнською пропагандою і є активним адептом «русского мира».

Прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасоване ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилась СБУ. 14 квітня епископ Гедеон вилетів назад у Франкфурт. Уже 24 квітня єпископ подав позов з вимогою повернути йому громадянство України.

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Теги: Юрій Харон, громадянство, Волинь, Гедеон
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