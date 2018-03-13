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На Рівненщині спіймали голову сільради, який перевозив бурштин вартістю 30 тисяч доларів. ФОТО

На Рівненщині спіймали голову сільради, який перевозив бурштин вартістю 30 тисяч доларів. ФОТО
На Рівненщині викрили голову сільради на незаконному перевезенні 30 кілограмів бурштину.

Так, 22 січня, автомобіль Renault Trafic поліцейські зупинили поблизу села Великий Житин у Рівненському районі, - пише ГУНП у Рівненській області.

За результатами перевірки в салоні мікроавтобуса виявили три мішки бурштину-сирцю загальною вагою майже 30 кілограмів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рівненського районного відділення.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне видобування, збут, придбання, перевезення бурштину), вилучений бурштин скеровуватиметься на експертизу. За її результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема і повідомлення жителю Дубровиччини про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Орієнтовна вартість вилученого «сонячного» каміння становить 30 тисяч доларів США.


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Теги: бурштин, Рівне
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