У «Борисполі» через смертельний вірус санітари зустрічатимуть літаки з Китаю





Про це заявив генеральний директор Державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ України» Ігор Кузін під час брифінгу щодо ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції (nCoV), - пише



«На сьогодні прямого авіасполучення з Уханем немає, але є пряме авіасполучення з Китаєм. Так, сьогодні прибув літак з міста Санья і санітарно-карантинними підрозділами лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України було проведено прийом цього літака», - заявив він.



При цьому Кузін додав, що не запроваджуються ніякі додаткові засоби догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу співробітники лабораторного центру проводитимуть опитування та перевірку наявності звернень або поганого самопочуття у пасажирів літака.



«Таким чином, кожного дня санітарно-карантинні підрозділи будуть зустрічати спільно з Державною прикордонною службою основні літаки, які мають пряме авіасполучення з Китаєм. Додаткових заходів поки не буде впроваджено. Таке рішення можливо переглядати лише після отримання відповідних керівництв з боку ВООЗ», - зазначив він.



Також Кузін заявив, що «проводиться швидка оцінка потреби у виробах медичного призначення, а також витратних матеріалів у випадку завезення вірусу на територію України, щоб ми змогли перевірити наявні запаси в рамках функціонування лабораторних центрів МОЗ».



Як уточнили у МОЗ, такі рейси прибувають лише до аеропорту «Бориспіль».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Санітарно-карантинні підрозділи спільно з Державною прикордонною службою зустрічатимуть літаки, які прибувають до України з Китаю, та проводитимуть опитування.Про це заявив генеральний директор Державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ України» Ігор Кузін під час брифінгу щодо ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції (nCoV), - пише УНІАН «На сьогодні прямого авіасполучення з Уханем немає, але є пряме авіасполучення з Китаєм. Так, сьогодні прибув літак з міста Санья і санітарно-карантинними підрозділами лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України було проведено прийом цього літака», - заявив він.При цьому Кузін додав, що не запроваджуються ніякі додаткові засоби догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу співробітники лабораторного центру проводитимуть опитування та перевірку наявності звернень або поганого самопочуття у пасажирів літака.«Таким чином, кожного дня санітарно-карантинні підрозділи будуть зустрічати спільно з Державною прикордонною службою основні літаки, які мають пряме авіасполучення з Китаєм. Додаткових заходів поки не буде впроваджено. Таке рішення можливо переглядати лише після отримання відповідних керівництв з боку ВООЗ», - зазначив він.Також Кузін заявив, що «проводиться швидка оцінка потреби у виробах медичного призначення, а також витратних матеріалів у випадку завезення вірусу на територію України, щоб ми змогли перевірити наявні запаси в рамках функціонування лабораторних центрів МОЗ».Як уточнили у МОЗ, такі рейси прибувають лише до аеропорту «Бориспіль».

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