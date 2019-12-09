У Польщі 2-х українців засудили до 25 років в'язниці за жорстоке вбивство





Як пoвідoмляє



Злочин був скоєний 10 червня 2017 року. Жертвою на той момент 37-річного й 46-річного засуджених та ще одного їхнього колеги стала знайома українка. Того дня вони компанією відпочивали в одному з сіл неподалік Грубешова. 26-річна жінка після вжитого алкоголю почала вимагати від трьох співвітчизників повернути борг: раніше вона позичила їм 20 тисяч злотих. Від такого нагадування чоловіки оскаженіли й вирішили вбити її.



Вони вивели жінку “на розмову” подалі від інших учасників гулянки, після чого затягли її до підвалу й почали душити. Коли жертва втратила свідомість, троє українців загорнули її в покривало й вивезли автомобілем до ставка в населеному пункті Броджіца.



На місці привязали до тіла 15-кілограмовий камінь й кинули його до водойми. Після цього всі троє повернулися на гулянку й повідомили іншим, що їхню знайому жінку “депортували, й до Польщі вона більше не повернеться”.



Тіло загиблої виявили через тиждень, коли воно спливло на поверхню. Двох підозрюваних у скоєнні злочину затримали через кілька годин після “знахідки”. Чоловіки попалися в пункті пропуску в Долгобичуві на українському кордоні. Третій співучасник вбивства утік з Польщі раніше. Розшукати його досі не можуть.



Двом українцям загрожувало за скоєне довічне ув'язнення, але суд вирішив призначити покарання по 25 років тюрми кожному. Вирок ще не набрав законної сили й, швидше всього, буде оскаржений, причому обома сторонами процесу. Прокуратура наполягатиме на довічному, захист підсудних - на зменшенні покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє українців проведуть по 25 років у польській в'язниці за вбивство 26-річної жінки.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на kurierlubelski.pl, такий вирок чоловікам виніс Окружний суд Замостья (Люблінське воєводство).Злочин був скоєний 10 червня 2017 року. Жертвою на той момент 37-річного й 46-річного засуджених та ще одного їхнього колеги стала знайома українка. Того дня вони компанією відпочивали в одному з сіл неподалік Грубешова. 26-річна жінка після вжитого алкоголю почала вимагати від трьох співвітчизників повернути борг: раніше вона позичила їм 20 тисяч злотих. Від такого нагадування чоловіки оскаженіли й вирішили вбити її.Вони вивели жінку “на розмову” подалі від інших учасників гулянки, після чого затягли її до підвалу й почали душити. Коли жертва втратила свідомість, троє українців загорнули її в покривало й вивезли автомобілем до ставка в населеному пункті Броджіца.На місці привязали до тіла 15-кілограмовий камінь й кинули його до водойми. Після цього всі троє повернулися на гулянку й повідомили іншим, що їхню знайому жінку “депортували, й до Польщі вона більше не повернеться”.Тіло загиблої виявили через тиждень, коли воно спливло на поверхню. Двох підозрюваних у скоєнні злочину затримали через кілька годин після “знахідки”. Чоловіки попалися в пункті пропуску в Долгобичуві на українському кордоні. Третій співучасник вбивства утік з Польщі раніше. Розшукати його досі не можуть.Двом українцям загрожувало за скоєне довічне ув'язнення, але суд вирішив призначити покарання по 25 років тюрми кожному. Вирок ще не набрав законної сили й, швидше всього, буде оскаржений, причому обома сторонами процесу. Прокуратура наполягатиме на довічному, захист підсудних - на зменшенні покарання.

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