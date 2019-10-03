Біля нової поліклініки у Ковелі облаштовують дитячий майданчик. ФОТО





Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.



Вже з першими сонячними днями дітки зможуть бавитися та відпочивати на новому ігровому майданчику.



Нагадаємо, що наприкінці минулого року на території пологового будинку та майбутнього центру материнства і дитинства на вулиці Вітовського, 22, висадили ялинки, дерева та кущі. Крім того, виконали значний обсяг робіт з благоустрою: облаштували бруківкою під'їзну дорогу, парковку, тротуар для пішоходів, зробили вуличне освітлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво дитячого майданчика біля нової дитячої поліклініки Ковельського МТМО вийшло на завершальний етап.Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.Вже з першими сонячними днями дітки зможуть бавитися та відпочивати на новому ігровому майданчику.Нагадаємо, що наприкінці минулого року на території пологового будинку та майбутнього центру материнства і дитинства на вулиці Вітовського, 22, висадили ялинки, дерева та кущі. Крім того, виконали значний обсяг робіт з благоустрою: облаштували бруківкою під'їзну дорогу, парковку, тротуар для пішоходів, зробили вуличне освітлення.

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