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Біля нової поліклініки у Ковелі облаштовують дитячий майданчик. ФОТО

Біля нової поліклініки у Ковелі облаштовують дитячий майданчик. ФОТО
Будівництво дитячого майданчика біля нової дитячої поліклініки Ковельського МТМО вийшло на завершальний етап.

Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.

Вже з першими сонячними днями дітки зможуть бавитися та відпочивати на новому ігровому майданчику.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року на території пологового будинку та майбутнього центру материнства і дитинства на вулиці Вітовського, 22, висадили ялинки, дерева та кущі. Крім того, виконали значний обсяг робіт з благоустрою: облаштували бруківкою під'їзну дорогу, парковку, тротуар для пішоходів, зробили вуличне освітлення.
Біля нової поліклініки у Ковелі облаштовують дитячий майданчик. ФОТО
Біля нової поліклініки у Ковелі облаштовують дитячий майданчик. ФОТО
Біля нової поліклініки у Ковелі облаштовують дитячий майданчик. ФОТО
Біля нової поліклініки у Ковелі облаштовують дитячий майданчик. ФОТО


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Теги: Ковель, будівництво
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