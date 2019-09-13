У Луцьку відбулась зустріч лісівників та деревообробників. ФОТО

Фактори впливу у процесі формування цін, неврегульованість законодавства, ситуація та нововведення на ринку деревини – питання, які були найбільш обговорюваними під час наради лісівників та деревообробників.Зустріч відбулася у Волинському ОУЛМГ 22 січня під головуванням начальника управління, - пише пресслужба Волинського ОУЛМГ.Передувала цій нараді зустріч із деревообробниками у столиці. Тоді голова Держлісагентства Українинаголосив: до червня законопроект про ринок деревини буде поданий до парламенту. Над ним працюватиме робоча група з народних депутатів, представників міністерств та асоціацій. Її завдання – розробити бачення та механізм прозорого ринку деревини.Озвучивши це, Олександр Кватирко зазначив: необхідно висловити свої пропозиції – спільна позиція волинських лісівників та деревообробників також має бути врахована.Щодо ситуації на Волині доповів начальник відділу використання лісових ресурсів управління. Основні меседжі загального аналізу стану справ – річні об’єми заготівлі деревини держлісгоспами знизилися в загальному на майже 200 тис. м куб., на ринку низький попит на деревину, про що свідчать результати останніх аукціонів (реалізовано лише 20% запропонованих лотів). Така ситуація напряму пов’язана із відсутністю зовнішнього та неврегульованістю внутрішнього ринків деревини.Інтереси лісівників на рівні державної влади не відстоювалися, як і не проводилися необхідні економічні прорахунки, коли приймалося рішення про мораторій на експорт. Деревообробка практично стає неконкурентоспроможною. Вихід на європейські ринки фактично закритий. У Європі також мають надлишок деревини. Мають місце випадки завезення сировини на переробку з Європи.На цьому наголошував представник ГО «Асоціація деревообробників Волині». Він також зазначив, що продаж деревини відбуватиметься винятково на електронній площадці. Це однозначна позиція нинішньої влади."Не чекаючи, поки буде прийнято закон про ринок деревини, треба створити нашу місцеву робочу групу, куди включити представників і від лісгоспів, і від управління, і влади, в тому числі – органів місцевого самоврядування", – представник асоціації підтримав пропозицію Олександра Кватирка.Іван Ксенофонтович наголосив також на необхідності прийняття рішення щодо фінансового стану і лісогосподарських підприємств, і деревообробних."Ціна на деревину формується, виходячи з багатьох чинників. У вартість включені видатки на заготівлю, рентна плата, яка знову зросла. Окрім того, лісгоспи мають сплачувати всі необхідні податки до бюджетів різних рівнів. Ще й додався новий податок на лісові землі. Також потрібно проводити базове лісовпорядкування. Враховувати потрібно і виплату заробітної плати працівникам, і витрати на охорону. Всі ці фактори впливають на формування ціни на деревину. Працювати у збиток ніхто не стане. Очевидно, що в результаті виникають проблеми і у вас, деревообробників. Тому нам потрібно працювати спільно, ми в одній упряжці", – проаналізував ситуацію Олександр Кватирко.Голова біржового комітету «Універсальна-Полісся»наголосив: «Уже ні для кого не секрет, що новий Уряд веде політику, при якій має діяти лише електронна система. В тому числі – на ринку деревини. Ми маємо власну площадку, тож проблем фактично жодних – будемо працювати активніше».Своє бачення та пропозиції і до лісгоспів, і до колег висловлювали заступник директора ТзОВ «Тартак», керівники ТзОВ «Еко-тара», ФОП, директор ТзОВ ВК «Діоніс». У виступах зокрема йшлося про врегулювання деяких пунктів договорів купівлі-продажу, окремих нюансів у процесі формування лотів, відвантаження деревини, конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках.Але головним залишається одне – формування вартості деревини. Збалансування цінової політики, при якій рентабельно працюватимуть і держлісгоспи, і деревообробники – є ключовим."Питання не в ціні, а у її формуванні. В наших інтересах, щоб лісівники отримали державне фінансування, знизилося податкове навантаження – це безпосередньо впливає на ринок деревини. Рішення наших проблем, на мою думку, у цих площинах. Держава має вирощувати ліс, бізнес – заробляти. Підхід до деревини має бути не як до товару, який треба якнайдорожче продати. Це сировина. Додана вартість буде отримана в результаті того, яку ми отримаємо продукцію з цієї сировини, – проаналізував економіку заступник директора ТзОВ «Одек-Україна»Підприємці підтримали такі позиції. Тож у підсумку сторони домовилися, що підніматимуть перед новою владою держави, перш за все, питання щодо стабілізації ціни на деревину шляхом врегулювання податкового навантаження на лісгоспи, сформувавши відповідне звернення до Уряду. Також підтримали пропозицію Олександра Кватирка щодо врегулювання питання видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів на всю продукцію, що виготовляється та експортується із деревини дуба.За результатами наради сторони домовилися продовжити діалог – у різних цільових групах та форматах – щоб якісно та оперативно напрацювати власні дієві шляхи вирішення проблемних питань.