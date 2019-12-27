На Волині закрили понад 40 нелегальних АЗС





Про це стало відомо 24 січня 2020 року під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами в області, яку очолює голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, - інформує



Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Волинській області доповідає, що на станом на 16 січня, видали 187 ліцензій на право роздрібної торгівлі ПММ, 65 (в тому числі для сільгоспвиробників – 14) - на зберігання пального, 52 - на здійснення оптової торгівлі нафтопродуктами. В процесі – розгляд документів на видачу ще 56 ліцензій на зберігання пального.



Разом з тим, співробітники управління розпочали 2 перевірки ДП «Івано-Франківськ-Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз», яке з реалізовувало газ без дозвільних документів.



За словами директора департаменту економіки та європейської інтеграції Ігора Чуліпи, за період діяльності міжвідомчої групи на Волині, припинили роботу 43 незаконні автозаправні станції, власники демонтували 6 АЗС, нарахували 4 мільйони 585 тисяч штрафних санкцій за фактами ведення безліцензійної торгівлі пальним. Загалом обстежили 195 об’єктів, що здійснюють реалізацію пального. Зареєстрували 225 акцизних склади, з них – 7 нафтобаз.



Заступник начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Контратюк зазначив, що на сьогоднішній день податкова отримала додатково 65 тисяч гривень від ліцензування на право роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами.



Своєю чергою, голова ОДА Юрій Погуляйко схвально оцінив роботу усіх підрозділів, які задіяні в процесі виявлення та припинення незаконного обігу пального, однак наголосив, що основною проблемою залишається повернення апеляційними судами другої інстанції вилученого майна та пального власникам.



Він ще раз зазначив, що всі мають розуміти, що припинення усіх видів нелегального бізнесу та спрямування його у законне русло – це шанс наповнити місцеві бюджети та покращити рівень життя усіх волинян. Тим більше, що виведення «сірого» бізнесу із тіні – першочергове завдання Уряду та Президента України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підсумками роботи на Волині припинили роботу 43 незаконні автозаправні станції.Про це стало відомо 24 січня 2020 року під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами в області, яку очолює голова Волинської облдержадміністрації, - інформує Волинська ОДА. Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Волинській області доповідає, що на станом на 16 січня, видали 187 ліцензій на право роздрібної торгівлі ПММ, 65 (в тому числі для сільгоспвиробників – 14) - на зберігання пального, 52 - на здійснення оптової торгівлі нафтопродуктами. В процесі – розгляд документів на видачу ще 56 ліцензій на зберігання пального.Разом з тим, співробітники управління розпочали 2 перевірки ДП «Івано-Франківськ-Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз», яке з реалізовувало газ без дозвільних документів.За словами директора департаменту економіки та європейської інтеграції, за період діяльності міжвідомчої групи на Волині, припинили роботу 43 незаконні автозаправні станції, власники демонтували 6 АЗС, нарахували 4 мільйони 585 тисяч штрафних санкцій за фактами ведення безліцензійної торгівлі пальним. Загалом обстежили 195 об’єктів, що здійснюють реалізацію пального. Зареєстрували 225 акцизних склади, з них – 7 нафтобаз.Заступник начальника Головного управління ДПС у Волинській областізазначив, що на сьогоднішній день податкова отримала додатково 65 тисяч гривень від ліцензування на право роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами.Своєю чергою, голова ОДА Юрій Погуляйко схвально оцінив роботу усіх підрозділів, які задіяні в процесі виявлення та припинення незаконного обігу пального, однак наголосив, що основною проблемою залишається повернення апеляційними судами другої інстанції вилученого майна та пального власникам.Він ще раз зазначив, що всі мають розуміти, що припинення усіх видів нелегального бізнесу та спрямування його у законне русло – це шанс наповнити місцеві бюджети та покращити рівень життя усіх волинян. Тим більше, що виведення «сірого» бізнесу із тіні – першочергове завдання Уряду та Президента України.

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