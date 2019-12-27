На Волині водій наїхав на жінку та втік з місця аварії
Сьогодні, 21:11
Водій збив жінку на пішохідному переході в центрі села Копачівка Рожищенського району.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився 24 січня ввечері. Зі слів свідків, чоловік збив пішохода, яка переходила дорогу в дозволеному місці та втік з місця пригоди. Жінку госпіталізували медики, на місці працює поліція.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився 24 січня ввечері. Зі слів свідків, чоловік збив пішохода, яка переходила дорогу в дозволеному місці та втік з місця пригоди. Жінку госпіталізували медики, на місці працює поліція.
Деталі – згодом.
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