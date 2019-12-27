На Волині водій наїхав на жінку та втік з місця аварії





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Інцидент трапився 24 січня ввечері. Зі слів свідків, чоловік збив пішохода, яка переходила дорогу в дозволеному місці та втік з місця пригоди. Жінку госпіталізували медики, на місці працює поліція.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій збив жінку на пішохідному переході в центрі села Копачівка Рожищенського району.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився 24 січня ввечері. Зі слів свідків, чоловік збив пішохода, яка переходила дорогу в дозволеному місці та втік з місця пригоди. Жінку госпіталізували медики, на місці працює поліція.Деталі – згодом.

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