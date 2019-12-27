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На Волині водій наїхав на жінку та втік з місця аварії

На Волині водій наїхав на жінку та втік з місця аварії
Водій збив жінку на пішохідному переході в центрі села Копачівка Рожищенського району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився 24 січня ввечері. Зі слів свідків, чоловік збив пішохода, яка переходила дорогу в дозволеному місці та втік з місця пригоди. Жінку госпіталізували медики, на місці працює поліція.

Деталі – згодом.

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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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