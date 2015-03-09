вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан запрошують на захід пам'яті Героїв Крут

Лучан запрошують на захід пам'яті Героїв Крут
Панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Крут відбудеться 29 січня в Луцьку в День пам’яті Героїв Крут.

Захід за участю громадськості міста, учнівської та студентської молоді (вул. Героїв Крут) відбудеться о 12.00 год, - пише ІА Волинські новини.

З метою забезпечення доїзду всіх охочих для участі у заході від Палацу культури міста Луцька об 11.30 год. відправлятиметься автобус.

Відповідно до розпорядження заступника міського голови Ірини Чебелюк, в освітніх закладах та бібліотеках міста буде організовано тематичні заходи, уроки пам’яті з нагоди річниці трагічної загибелі студентського куреня під Крутами, створено експозиції, фотоматеріали, музейні виставки, присвячені подвигу Героїв Крут.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крути, захід, пам'ять
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан запрошують на захід пам'яті Героїв Крут
Сьогодні, 01:03
25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському селі працює волонтер з США
24 січень, 23:42
На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку
24 січень, 23:11
У волинському селі оголосили карантин
24 січень, 22:30
Схожі новини
У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка. ФОТО У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка. ФОТО
09 березень, 2015, 18:57
У Горохові вшанували пам'ять Героїв Крут, Небестої Сотні та загиблих в АТО. ФОТО У Горохові вшанували пам'ять Героїв Крут, Небестої Сотні та загиблих в АТО. ФОТО
30 січень, 2015, 09:19
«Каїн – це Путін, Каїн – це Кирил», - митрополит Михаїл «Каїн – це Путін, Каїн – це Кирил», - митрополит Михаїл
29 січень, 2015, 12:53
У Луцьку вшанували Героїв Крут, Небесної Сотні та війни на Сході. ФОТО У Луцьку вшанували Героїв Крут, Небесної Сотні та війни на Сході. ФОТО
29 січень, 2015, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан запрошують на захід пам'яті Героїв Крут
Сьогодні, 01:03
 0
25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинському селі працює волонтер з США
24 січень, 23:42
 0
На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку
24 січень, 23:11
 0
У волинському селі оголосили карантин
24 січень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8