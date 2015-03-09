Лучан запрошують на захід пам'яті Героїв Крут
Сьогодні, 01:03
Панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Крут відбудеться 29 січня в Луцьку в День пам’яті Героїв Крут.
Захід за участю громадськості міста, учнівської та студентської молоді (вул. Героїв Крут) відбудеться о 12.00 год, - пише ІА Волинські новини.
З метою забезпечення доїзду всіх охочих для участі у заході від Палацу культури міста Луцька об 11.30 год. відправлятиметься автобус.
Відповідно до розпорядження заступника міського голови Ірини Чебелюк, в освітніх закладах та бібліотеках міста буде організовано тематичні заходи, уроки пам’яті з нагоди річниці трагічної загибелі студентського куреня під Крутами, створено експозиції, фотоматеріали, музейні виставки, присвячені подвигу Героїв Крут.
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Захід за участю громадськості міста, учнівської та студентської молоді (вул. Героїв Крут) відбудеться о 12.00 год, - пише ІА Волинські новини.
З метою забезпечення доїзду всіх охочих для участі у заході від Палацу культури міста Луцька об 11.30 год. відправлятиметься автобус.
Відповідно до розпорядження заступника міського голови Ірини Чебелюк, в освітніх закладах та бібліотеках міста буде організовано тематичні заходи, уроки пам’яті з нагоди річниці трагічної загибелі студентського куреня під Крутами, створено експозиції, фотоматеріали, музейні виставки, присвячені подвигу Героїв Крут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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