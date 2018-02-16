У Володимирі провели бізнес-тренінг для молоді





Про це



Тренінг провів Павло Медина – засновник Молодіжного ресурсного центру “Нові Крила” (місто Нововолинськ, діє з 2015-го року), лауреат Премії Кабінету Міністрів України-2018 за особливі досягнення молоді у розбудові України, автор однієї з кращих молодіжних практик України у 2017-му році, ініціатор створення молодіжного простору SELO HUB, автор соціальних проєктів “#своє_горнятко “, “Мистецький двір”, “Віршована алея”, офлайн-простору “DO IT”, “Корисні знаки” , “Створюємо активну молодь” та інших.



Молоді люди отримали знання, як правильно побудувати комунікативне інформаційне повідомлення, яке презентує їхні ідеї. Присутні розібрали найбільш поширені помилки ораторів, звернули увагу на дефекти та складності під час виступів.



Також на тренінгу фіналісти конкурсу дізналися про:



- цікаві проєкти, які реалізовуються в області та в Україні;

- що таке PR-кампанії, як їх розробляти та застосовувати;

- як працювати зі ЗМІ, щоб це було цікаво та інформаційно привабливо;

- як отримати всі інструменти, щоб знайти партнерів для реалізації свого проєкту;

- як працювати з фото, відео та презентаціями.



Нагадаємо, що конкурс "Бізнес-ініціатива серед молоді" реалізовується вперше у місті виконавчим комітетом Володимир-Волинської міської ради та Фондом підтримки підприємництва "Бізнес-Центр".



Його метою є популяризація ідей підприємництва в молодіжному середовищі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-го січня у культурно-мистецькому центрі Володимира-Волинського для фіналістів конкурсу "Бізнес-ініціатива серед молоді" відбувся навчальний тренінг про публічні виступи та публічну комунікацію, де молодь опановувала вміння впевнено почуватися під час публічних виступів та працювати зі ЗМІ.Про це інформує сайт Володимир-Волинської міської ради.Тренінг провів Павло Медина – засновник Молодіжного ресурсного центру “Нові Крила” (місто Нововолинськ, діє з 2015-го року), лауреат Премії Кабінету Міністрів України-2018 за особливі досягнення молоді у розбудові України, автор однієї з кращих молодіжних практик України у 2017-му році, ініціатор створення молодіжного простору SELO HUB, автор соціальних проєктів “#своє_горнятко “, “Мистецький двір”, “Віршована алея”, офлайн-простору “DO IT”, “Корисні знаки” , “Створюємо активну молодь” та інших.Молоді люди отримали знання, як правильно побудувати комунікативне інформаційне повідомлення, яке презентує їхні ідеї. Присутні розібрали найбільш поширені помилки ораторів, звернули увагу на дефекти та складності під час виступів.Також на тренінгу фіналісти конкурсу дізналися про:- цікаві проєкти, які реалізовуються в області та в Україні;- що таке PR-кампанії, як їх розробляти та застосовувати;- як працювати зі ЗМІ, щоб це було цікаво та інформаційно привабливо;- як отримати всі інструменти, щоб знайти партнерів для реалізації свого проєкту;- як працювати з фото, відео та презентаціями.Нагадаємо, що конкурс "Бізнес-ініціатива серед молоді" реалізовується вперше у місті виконавчим комітетом Володимир-Волинської міської ради та Фондом підтримки підприємництва "Бізнес-Центр".Його метою є популяризація ідей підприємництва в молодіжному середовищі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію