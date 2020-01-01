26 січня на Волині: гортаючи календар
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День народження сьогодні святкує депутат Волинської обласної ради Святослав Кравчук (на фото), юрист Юрій Бондарук, народний художник України Тетяна Галькун, голова Іваничівської громади Федір Войтюк, громадський діяч Богдан Мойса, пластунка Тетяна Сеник-Лапковська, голова обласної ради спортивного товариства «Колос» Анатолій Кліш.
Іменини 26 січня у Лариси, Петра та Якова.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день митника. Метою цього свята є вияв міжнародної солідарності митних служб всього світу, а також привернення уваги громадськості до значущості ролі митниці в економічному і соціальному розвитку суспільства.
В Україні сьогодні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби. Саме контрольно-ревізійна служба України входить до системи органів державної виконавчої влади. До її повноважень належить: проведення перевірок, ревізій фінансової діяльності, достовірності та обліку звітності, збереження коштів та матеріальних цінностей тощо. Найголовнішим повноваженням контрольно-ревізійної служби України є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Цього дня 2005 року у Луцьку на вулиці Червоного Хреста, у колишньому приміщенні відділення банку «Україна», відкрилося приміщення Апеляційного суду Волинської області.
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Іменини 26 січня у Лариси, Петра та Якова.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день митника. Метою цього свята є вияв міжнародної солідарності митних служб всього світу, а також привернення уваги громадськості до значущості ролі митниці в економічному і соціальному розвитку суспільства.
В Україні сьогодні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби. Саме контрольно-ревізійна служба України входить до системи органів державної виконавчої влади. До її повноважень належить: проведення перевірок, ревізій фінансової діяльності, достовірності та обліку звітності, збереження коштів та матеріальних цінностей тощо. Найголовнішим повноваженням контрольно-ревізійної служби України є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Цього дня 2005 року у Луцьку на вулиці Червоного Хреста, у колишньому приміщенні відділення банку «Україна», відкрилося приміщення Апеляційного суду Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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