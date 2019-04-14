Для школярів з Підгайцівської ОТГ планують придбати автобус





Очікувана вартість транспортних засобів становить 3,8 мільйона гривень, -



Відкриті торги 23 січня оголосив відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 24 лютого, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 31 березня.



Відзначимо, що до складу Підгайцівської сільської ради входять, окрім села Підгайці, ще два населених пункти: села Крупа та Струмівка.



Шкільні автобуси громаді мають поставити упродовж 30 днів із дня підписання договору з переможцем торгів.



Мова йде про спеціалізований автобус для перевезення школярів пасажиромісткістю не менше 30 місць для сидіння, які мають бути укомплектовані ременями безпеки, підлокітниками на сидіннях із боку проходу та лотками для портфелів.



Гарантійний термін на транспортні засоби має становити не менше 24 місяців або 100 тисяч кілометрів пробігу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два шкільні автобуси мають намір придбати для забезпечення потреб населених пунктів Підгайцівської сільської ради.Очікувана вартість транспортних засобів становить 3,8 мільйона гривень, - пише ІА Волинські новини.Відкриті торги 23 січня оголосив відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 24 лютого, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 31 березня.Відзначимо, що до складу Підгайцівської сільської ради входять, окрім села Підгайці, ще два населених пункти: села Крупа та Струмівка.Шкільні автобуси громаді мають поставити упродовж 30 днів із дня підписання договору з переможцем торгів.Мова йде про спеціалізований автобус для перевезення школярів пасажиромісткістю не менше 30 місць для сидіння, які мають бути укомплектовані ременями безпеки, підлокітниками на сидіннях із боку проходу та лотками для портфелів.Гарантійний термін на транспортні засоби має становити не менше 24 місяців або 100 тисяч кілометрів пробігу.

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