вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО

У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Палаці культури міста Луцька відбулися класифікаційні змагання зі спортивних бальних танців, фестиваль-конкурс «Різдвяні зірочки».

Танцювальне дійство проходило 25 січня, – пише Район.Луцьк.

Організували змагання клуб спортивного танцю «Юність» та ансамбль бального танцю «Юність».

У п’яти відділеннях маленькі та дорослі танцюристи показували свої танцювальні здібності та виборювали перемогу у своїй віковій категорії.

Участь брали клуби різних областей України.

У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, фестиваль, змагання, конкурс, бальні танці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
Сьогодні, 13:10
Маленьку дівчинку, яку батьки забули у візочку на вулиці у Луцьку, годували «мівіною». ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
Сьогодні, 12:05
У Луцьку затримали крадія, що перебував у розшуку київської поліції
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Лучан запрошують позмагатися на конкурсі-фестивалі вертепів «З Різдвом Христовим!» Лучан запрошують позмагатися на конкурсі-фестивалі вертепів «З Різдвом Христовим!»
17 грудень, 2019, 16:24
ЛПЗ, «Стріла», Дружби народів: у Луцьку відбувся спортивний фестиваль для дітей ЛПЗ, «Стріла», Дружби народів: у Луцьку відбувся спортивний фестиваль для дітей
27 жовтень, 2019, 15:55
У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет» У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»
04 серпень, 2019, 22:45
У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади
28 липень, 2019, 20:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
Сьогодні, 13:10
 0
Маленьку дівчинку, яку батьки забули у візочку на вулиці у Луцьку, годували «мівіною». ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
 0
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку затримали крадія, що перебував у розшуку київської поліції
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8