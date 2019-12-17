У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО





Танцювальне дійство проходило 25 січня, – пише



Організували змагання клуб спортивного танцю «Юність» та ансамбль бального танцю «Юність».



У п’яти відділеннях маленькі та дорослі танцюристи показували свої танцювальні здібності та виборювали перемогу у своїй віковій категорії.



Участь брали клуби різних областей України.





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