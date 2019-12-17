У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У Палаці культури міста Луцька відбулися класифікаційні змагання зі спортивних бальних танців, фестиваль-конкурс «Різдвяні зірочки».
Танцювальне дійство проходило 25 січня, – пише Район.Луцьк.
Організували змагання клуб спортивного танцю «Юність» та ансамбль бального танцю «Юність».
У п’яти відділеннях маленькі та дорослі танцюристи показували свої танцювальні здібності та виборювали перемогу у своїй віковій категорії.
Участь брали клуби різних областей України.
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Танцювальне дійство проходило 25 січня, – пише Район.Луцьк.
Організували змагання клуб спортивного танцю «Юність» та ансамбль бального танцю «Юність».
У п’яти відділеннях маленькі та дорослі танцюристи показували свої танцювальні здібності та виборювали перемогу у своїй віковій категорії.
Участь брали клуби різних областей України.
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