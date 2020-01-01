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«Ми не можемо допустити «детоксикації» Путіна, він має нести відповідальність за агресію проти України», – Порошенко

«Ми не можемо допустити «детоксикації» Путіна, він має нести відповідальність за агресію проти України», – Порошенко
Україна має забезпечити збереження євроінтеграційного вектору розвитку, і не можна допустити, щоб за розмовами про євроінтеграцію саботувався процес цих реформ.

Про це у Брюсселі заявив п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, - повідомляє пресслужба політичної партії "ЄС".

«Ми будемо боротися за те, щоб європейський, євроінтеграційний, євроатлантичний трек був збережений. Бо інколи, на жаль, під час розмов, що всі нібито підтримують європейську інтеграцію, нічогісінько в цьому напрямку не робиться», – зауважив Порошенко.

«Ви пам’ятаєте про де-факто поразку України в ПАРЄ. Де фактично повернули Росію при бездіяльності окремих українців – у тому числі і з Міністерства закордонних справ. І на сьогоднішній день нам доводиться воювати за те, щоб не визнати мандат Росії. Для того, щоб вона несла відповідальність. Бо не може бути так, коли Росія є країною агресором – і Рада Європи робить кроки, нібито нічого не трапилось», – зазначив Порошенко.

«І ми не можемо допустити «детоксикацію» Путіна – коли Путін буде повертатися в нормальне життя, стане «рукопотискаємим». Ми точно будемо робити все для того, щоб мотивувати Путіна припинити агресію проти нашої держави, щоб мотивувати Путіна відновити суверенітет і понести відповідну відповідальність за цю агресію», – наголосив Петро Порошенко.

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Теги: Порошенко, Брюссель, євроінтеграція
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