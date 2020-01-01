«Бандерштат-2020»: відомо, хто буде першим хедлайнером головної сцени фестивалю





Про це



"Бандерштат-2020" відбудеться під Луцьком у селі Рованці 7-9 серпня.



Організатори не відходять від безалкогольного формату дійства. Цьогоріч, окрім насиченої музичної програми, фестиваль презентує потужну літературну та гутіркову сцену. Вільним вхід буде для учасників бойових дій, людей з інвалідністю, а також для дітей до 12 років у супроводі дорослих.



Фестиваль "Бандерштат" проводиться щороку у серпні, починаючи із 2007 року, і за цей час став наймасштабнішою культурною подією регіону. Значна частина відвідувачів – гості з інших регіонів України і навіть з-за кордону.



Підписатися на офіційну сторінку фестивалю українського духу можна за







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Бандерштат-2020" оголосив першого хедлайнера. Ним буде культовий український хіп-хоп гурт "ТНМК". Востаннє "Танок на майдані Конґо" виступали на фестивалі у 2012 році.Про це повідомляють на сторінці фестивалю у Facebook."Бандерштат-2020" відбудеться під Луцьком у селі Рованці 7-9 серпня.Організатори не відходять від безалкогольного формату дійства. Цьогоріч, окрім насиченої музичної програми, фестиваль презентує потужну літературну та гутіркову сцену. Вільним вхід буде для учасників бойових дій, людей з інвалідністю, а також для дітей до 12 років у супроводі дорослих.Фестиваль "Бандерштат" проводиться щороку у серпні, починаючи із 2007 року, і за цей час став наймасштабнішою культурною подією регіону. Значна частина відвідувачів – гості з інших регіонів України і навіть з-за кордону.Підписатися на офіційну сторінку фестивалю українського духу можна за цим посиланням

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