«Діти ходять в калюжах і болоті»: лучани просять зробити капітальний ремонт вулиці в районі Львівської

У Луцьку просять відремонтувати дорогу на вулиці Івана Богуна (район вулиць Львівської, Степової, Малоомелянівської).Відповідне прохання сьогодні, 28 січня, опублікувавна сайті Єдиної системи місцевих петицій."Благоустрій центра міста - це важлива справа, але люди, які живуть на околицях, теж хочуть відчувати себе містянами та платять податки. Вже просто увірвався терпець від того "благоустрію", коли на центральних вулицях вкладають щороку бруківку в 2-3 шари, а наші діти ходять в калюжах і болоті в місті, яке претендує на звання найкращого для проживання людей в Україні", - йдеться у петиції.Автор петиції зауважує, що більше, ніж 20 років на вказаній вулиці відсутнє будь-яке тверде покриття, люди, які проживають на цій вулиці, неодноразово за свій кошт підсипали щебінь та замовляли грейдер.Станом на 28 січня петицію підписали 2 особи з 300 необхідних.