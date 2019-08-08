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«Діти ходять в калюжах і болоті»: лучани просять зробити капітальний ремонт вулиці в районі Львівської

«Діти ходять в калюжах і болоті»: лучани просять зробити капітальний ремонт вулиці в районі Львівської
У Луцьку просять відремонтувати дорогу на вулиці Івана Богуна (район вулиць Львівської, Степової, Малоомелянівської).

Відповідне прохання сьогодні, 28 січня, опублікував Боцеровський Олександр Тарасович на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Благоустрій центра міста - це важлива справа, але люди, які живуть на околицях, теж хочуть відчувати себе містянами та платять податки. Вже просто увірвався терпець від того "благоустрію", коли на центральних вулицях вкладають щороку бруківку в 2-3 шари, а наші діти ходять в калюжах і болоті в місті, яке претендує на звання найкращого для проживання людей в Україні", - йдеться у петиції.

Автор петиції зауважує, що більше, ніж 20 років на вказаній вулиці відсутнє будь-яке тверде покриття, люди, які проживають на цій вулиці, неодноразово за свій кошт підсипали щебінь та замовляли грейдер.

Станом на 28 січня петицію підписали 2 особи з 300 необхідних.

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Теги: петиція, лучани, ремонт дороги
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