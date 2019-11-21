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Волинян попереджають про суттєве погіршення погодних умов

Волинян попереджають про суттєве погіршення погодних умов
На Волині 29-31 січня очікується погіршення погодних умов - можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології завтра, 29 січня на території Волинської області буде хмарна погода, опади у вигляді дощу з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Видимість 2-4 км. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 0-5º тепла.

Схожі погодні умови утримуватимуться і наступні два дні.

"Будьте максимально уважними, обережними та відповідальними на автошляхах!", - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, ожеледиця, попередження
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