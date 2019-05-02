Нові умови на таунхауси в «Струмочку». Ціна – від 12 тисяч за квадрат. Перший внесок – 25%*





Ціна – від 12 000 грн/м2. Максимальний термін розстрочки – 24 місяці. Перший внесок – лише 25%.



Що це за таунхаус?



Таунхаус має типовий проект, перевірений часом. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.



Які переваги таунхаусів?



– Таунхауси – це такий тип житла, який поєднує переваги і квартир, і окремих заміських будинків:



– Таунхаус легше обігрівати, адже з обох боків – сусідське житло, яке теж обігрівається, а не вулиця.



– Якщо порівнювати із квартирами, в таунхаусах – краща шумоізоляція, бо з сусідами межує лише одна або дві стіни.

Кожен таунхаус має власний дворик, місце для автомобіля та окремий під’їзд до будинку.







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За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:

Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



Facebook: facebook.com/investorlutsk



Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Таунхауси «Класичні» площею 130,61 м2 у ЖК «Струмочок» продаються за новими умовами та з хорошою можливістю відтермінування.Ціна –. Максимальний термін розстрочки – 24 місяці. Перший внесок – лише 25%.Таунхаус має типовий проект, перевірений часом. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.– Таунхауси – це такий тип житла, який поєднує переваги і квартир, і окремих заміських будинків:– Таунхаус легше обігрівати, адже з обох боків – сусідське житло, яке теж обігрівається, а не вулиця.– Якщо порівнювати із квартирами, в таунхаусах – краща шумоізоляція, бо з сусідами межує лише одна або дві стіни.Кожен таунхаус має власний дворик, місце для автомобіля та окремий під’їзд до будинку.Нагадаємо, Будівельна компанія «Інвестор» планує організувати шоурум в одному з таунхаусів. Там буде дизайнерський ремонт, аби клієнти на власні очі бачили процес облаштування простору, а також – яким може бути їхнє майбутнє житло. Також У житловому комплексі «Струмочок», що під Луцьком, продають готовий таунхаус площею 131 м2. У помешканні – сучасний ремонт і меблі, зручне планування, а поруч – власна невеличка ділянка.

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