Нові умови на таунхауси в «Струмочку». Ціна – від 12 тисяч за квадрат. Перший внесок – 25%*
Сьогодні, 19:30
Таунхауси «Класичні» площею 130,61 м2 у ЖК «Струмочок» продаються за новими умовами та з хорошою можливістю відтермінування.
Ціна – від 12 000 грн/м2. Максимальний термін розстрочки – 24 місяці. Перший внесок – лише 25%.
Що це за таунхаус?
Таунхаус має типовий проект, перевірений часом. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.
Які переваги таунхаусів?
– Таунхауси – це такий тип житла, який поєднує переваги і квартир, і окремих заміських будинків:
– Таунхаус легше обігрівати, адже з обох боків – сусідське житло, яке теж обігрівається, а не вулиця.
– Якщо порівнювати із квартирами, в таунхаусах – краща шумоізоляція, бо з сусідами межує лише одна або дві стіни.
Кожен таунхаус має власний дворик, місце для автомобіля та окремий під’їзд до будинку.
Нагадаємо, Будівельна компанія «Інвестор» планує організувати шоурум в одному з таунхаусів. Там буде дизайнерський ремонт, аби клієнти на власні очі бачили процес облаштування простору, а також – яким може бути їхнє майбутнє житло. Також У житловому комплексі «Струмочок», що під Луцьком, продають готовий таунхаус площею 131 м2. У помешканні – сучасний ремонт і меблі, зручне планування, а поруч – власна невеличка ділянка.
Варіанти дизайну у шоурумі
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Ціна – від 12 000 грн/м2. Максимальний термін розстрочки – 24 місяці. Перший внесок – лише 25%.
Що це за таунхаус?
Таунхаус має типовий проект, перевірений часом. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб.
Які переваги таунхаусів?
– Таунхауси – це такий тип житла, який поєднує переваги і квартир, і окремих заміських будинків:
– Таунхаус легше обігрівати, адже з обох боків – сусідське житло, яке теж обігрівається, а не вулиця.
– Якщо порівнювати із квартирами, в таунхаусах – краща шумоізоляція, бо з сусідами межує лише одна або дві стіни.
Кожен таунхаус має власний дворик, місце для автомобіля та окремий під’їзд до будинку.
Нагадаємо, Будівельна компанія «Інвестор» планує організувати шоурум в одному з таунхаусів. Там буде дизайнерський ремонт, аби клієнти на власні очі бачили процес облаштування простору, а також – яким може бути їхнє майбутнє житло. Також У житловому комплексі «Струмочок», що під Луцьком, продають готовий таунхаус площею 131 м2. У помешканні – сучасний ремонт і меблі, зручне планування, а поруч – власна невеличка ділянка.
Варіанти дизайну у шоурумі
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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