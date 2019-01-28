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У двох школах Ковеля – карантин

У двох школах Ковеля – карантин
У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в двох школах Ковеля № 8 та № 12 з 30 січня по 2 лютого буде призупинений освітній процес. Інші заклади працюватимуть у звичному режимі.

Про це поінформував начальник управління освіти Віктор Бичковський, - йдеться на сайті Ковельської міськради.

Він зауважив, що наразі саме в цих навчальних закладах захворіло понад 20 % дітей.

«Щодня здійснюється моніторинг ситуації. В залежності від обставин будуть прийматись подальші рішення», - зазначив Віктор Васильович.

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Теги: Ковель, дві школи, карантин
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