У двох школах Ковеля – карантин
Сьогодні, 15:07
У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в двох школах Ковеля № 8 та № 12 з 30 січня по 2 лютого буде призупинений освітній процес. Інші заклади працюватимуть у звичному режимі.
Про це поінформував начальник управління освіти Віктор Бичковський, - йдеться на сайті Ковельської міськради.
Він зауважив, що наразі саме в цих навчальних закладах захворіло понад 20 % дітей.
«Щодня здійснюється моніторинг ситуації. В залежності від обставин будуть прийматись подальші рішення», - зазначив Віктор Васильович.
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Про це поінформував начальник управління освіти Віктор Бичковський, - йдеться на сайті Ковельської міськради.
Він зауважив, що наразі саме в цих навчальних закладах захворіло понад 20 % дітей.
«Щодня здійснюється моніторинг ситуації. В залежності від обставин будуть прийматись подальші рішення», - зазначив Віктор Васильович.
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