Волинянину, у якого поліцейські знайшли набої, «світить» тюрма





Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, - пише ГУНП у Волинській області.



За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Поліція Волині нагадує, що особа, котра добровільно здасть до органів влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини звільняється від кримінальної відповідальності передбаченої ст. 263 Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із вулиць Ковеля 29 січня поліцейські виявили у 43-річного місцевого жителя 30 набоїв.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, - пише ГУНП у Волинській області.За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Поліція Волині нагадує, що особа, котра добровільно здасть до органів влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини звільняється від кримінальної відповідальності передбаченої ст. 263 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію