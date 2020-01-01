На Волині понад пів сотні шкіл та 13 дитсадків закрили на карантин
Сьогодні, 15:38
У 54-х школах та 13-ти дитсадках на Волині призупинили навчання.
Про це інформує Суспільне Волині.
Нагадаємо, станом на 29 січня йшлося про закриття 30 шкіл і майже півтора десятка садочків.
Заступниця начальника обласного управління освіти, науки та молоді Тетяна Соломіна розповіла, що припиняють навчання у 67 освітніх закладах. Там кількість хворих на грип та ГРВІ перевищила 20 %.
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Про це інформує Суспільне Волині.
Нагадаємо, станом на 29 січня йшлося про закриття 30 шкіл і майже півтора десятка садочків.
Заступниця начальника обласного управління освіти, науки та молоді Тетяна Соломіна розповіла, що припиняють навчання у 67 освітніх закладах. Там кількість хворих на грип та ГРВІ перевищила 20 %.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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