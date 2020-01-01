вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині понад пів сотні шкіл та 13 дитсадків закрили на карантин

На Волині понад пів сотні шкіл та 13 дитсадків закрили на карантин
У 54-х школах та 13-ти дитсадках на Волині призупинили навчання.

Про це інформує Суспільне Волині.

Нагадаємо, станом на 29 січня йшлося про закриття 30 шкіл і майже півтора десятка садочків.

Заступниця начальника обласного управління освіти, науки та молоді Тетяна Соломіна розповіла, що припиняють навчання у 67 освітніх закладах. Там кількість хворих на грип та ГРВІ перевищила 20 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, школи, садки, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині понад пів сотні шкіл та 13 дитсадків закрили на карантин
Сьогодні, 15:38
«Луцьктепло» оштрафували на 30 тисяч: підприємство обіцяє повернути крадені гроші лучанам після їх письмового звернення
Сьогодні, 15:30
Волинянка, яка проживає у Китаї, розповіла про ситуацію у країні через коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
У Луцьку збирають пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту
Сьогодні, 15:20
Підприємцям Старого ринку, які чинитимуть опір під час його знесення, загрожує «кримінал»
Сьогодні, 15:11
Схожі новини
На Волині 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин На Волині 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин
29 січень, 22:22
Чи буде у школах Луцька карантин Чи буде у школах Луцька карантин
29 січень, 16:00
У селах Підгайці та Лище закрили школи на карантин У селах Підгайці та Лище закрили школи на карантин
28 січень, 11:10
П’ять навчальних закладів на Волині закрили на карантин П’ять навчальних закладів на Волині закрили на карантин
24 січень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині понад пів сотні шкіл та 13 дитсадків закрили на карантин
Сьогодні, 15:38
 0
«Луцьктепло» оштрафували на 30 тисяч: підприємство обіцяє повернути крадені гроші лучанам після їх письмового звернення
Сьогодні, 15:30
 0
Волинянка, яка проживає у Китаї, розповіла про ситуацію у країні через коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
 0
У Луцьку збирають пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту
Сьогодні, 15:20
 0
Підприємцям Старого ринку, які чинитимуть опір під час його знесення, загрожує «кримінал»
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8