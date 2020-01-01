На Волині понад пів сотні шкіл та 13 дитсадків закрили на карантин





Про це інформує



Нагадаємо, станом на 29 січня йшлося



Заступниця начальника обласного управління освіти, науки та молоді Тетяна Соломіна розповіла, що припиняють навчання у 67 освітніх закладах. Там кількість хворих на грип та ГРВІ перевищила 20 %.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 54-х школах та 13-ти дитсадках на Волині призупинили навчання.Про це інформує Суспільне Волині Нагадаємо, станом на 29 січня йшлося про закриття 30 шкіл і майже півтора десятка садочків.Заступниця начальника обласного управління освіти, науки та молодірозповіла, що припиняють навчання у 67 освітніх закладах. Там кількість хворих на грип та ГРВІ перевищила 20 %.

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