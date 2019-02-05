Чи потрібно робити вакцинацію від грипу: волинянам розповіли, як уникнути хвороби
Сьогодні, 22:21
В останні місяці зими спостерігається підвищене зростання захворюваності на грип. Володимир-Волинські медики дали декілька порад як розпізнати перші симптоми хвороби, коли слід викликати «швидку» та як вберегтися від грипу.
Про це повідомляє БУГ.
Що таке грип?
Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, 7 днів.
Симптоми грипу
підвищена температура тіла;
біль у горлі;
кашель;
нежить;
біль у м’язах.
Коли варто звертатись до лікаря?
Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до сімейного лікаря, якщо присутні наступні симптоми:
сильна блідість або посиніння обличчя;
затруднення дихання;
висока температура тіла, що довго не знижується;
багаторазове блювання та випорожнення;
порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;
болі у грудній клітці.
Інфекційний контроль: прості речі рятують життя
Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей:
Уникати скупчень людей;
Користуватися одноразовими масками при необхідності;
Регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання;
Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми;
Мати чисті руки;
Користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками;
Прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;
Ізолювати хвору людину;
Не бігати до лікаря з найменшого приводу.
Чи варто робити щеплення?
Щорічна вакцинація є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу, – зазначають у Володимир-Волинському центрі первинної медичної допомоги.
Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Вакцина не впливає негативно на імунітет людини, а зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно.
Переваги вакцинації:
ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60%;
ймовірність смертельних випадків зменшується на 80%;
частота госпіталізацій зменшується приблизно на 50%.
Передусім щеплення рекомендоване людям, які входять до груп ризику:
медпрацівникам;
учителям;
дітям віком до п’яти років;
вагітним;
літнім людям віком від 60 років;
пацієнтам із хронічними захворюваннями;
усім, хто працює в місцях скупчення людей.
Вакцинацію здійснюють у пункті щеплень ( кабінет № 215, № 217.), який знаходиться у приміщенні Володимир-Волинської АЗПСМ №2.
Проте, як зазначають у центрі, наявної вакцини від грипу у них немає. Її потрібно купувати самостійно. Також медики наголошують, що від часу придбання вакцини до її введення має пройти не більше двох годин, інакше є ризик, що вакцина втратить свої захисні властивості.
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Про це повідомляє БУГ.
Що таке грип?
Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, 7 днів.
Симптоми грипу
підвищена температура тіла;
біль у горлі;
кашель;
нежить;
біль у м’язах.
Коли варто звертатись до лікаря?
Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до сімейного лікаря, якщо присутні наступні симптоми:
сильна блідість або посиніння обличчя;
затруднення дихання;
висока температура тіла, що довго не знижується;
багаторазове блювання та випорожнення;
порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;
болі у грудній клітці.
Інфекційний контроль: прості речі рятують життя
Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей:
Уникати скупчень людей;
Користуватися одноразовими масками при необхідності;
Регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання;
Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми;
Мати чисті руки;
Користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками;
Прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;
Ізолювати хвору людину;
Не бігати до лікаря з найменшого приводу.
Чи варто робити щеплення?
Щорічна вакцинація є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу, – зазначають у Володимир-Волинському центрі первинної медичної допомоги.
Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Вакцина не впливає негативно на імунітет людини, а зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно.
Переваги вакцинації:
ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60%;
ймовірність смертельних випадків зменшується на 80%;
частота госпіталізацій зменшується приблизно на 50%.
Передусім щеплення рекомендоване людям, які входять до груп ризику:
медпрацівникам;
учителям;
дітям віком до п’яти років;
вагітним;
літнім людям віком від 60 років;
пацієнтам із хронічними захворюваннями;
усім, хто працює в місцях скупчення людей.
Вакцинацію здійснюють у пункті щеплень ( кабінет № 215, № 217.), який знаходиться у приміщенні Володимир-Волинської АЗПСМ №2.
Проте, як зазначають у центрі, наявної вакцини від грипу у них немає. Її потрібно купувати самостійно. Також медики наголошують, що від часу придбання вакцини до її введення має пройти не більше двох годин, інакше є ризик, що вакцина втратить свої захисні властивості.
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