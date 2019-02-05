Чи потрібно робити вакцинацію від грипу: волинянам розповіли, як уникнути хвороби





Про це



Що таке грип?



Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, 7 днів.



Симптоми грипу



підвищена температура тіла;

біль у горлі;

кашель;

нежить;

біль у м’язах.

Коли варто звертатись до лікаря?

Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до сімейного лікаря, якщо присутні наступні симптоми:



сильна блідість або посиніння обличчя;

затруднення дихання;

висока температура тіла, що довго не знижується;

багаторазове блювання та випорожнення;

порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;

болі у грудній клітці.

Інфекційний контроль: прості речі рятують життя

Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей:



Уникати скупчень людей;



Користуватися одноразовими масками при необхідності;

Регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання;

Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми;

Мати чисті руки;

Користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками;

Прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;

Ізолювати хвору людину;

Не бігати до лікаря з найменшого приводу.

Чи варто робити щеплення?

Щорічна вакцинація є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу, – зазначають у Володимир-Волинському центрі первинної медичної допомоги.



Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Вакцина не впливає негативно на імунітет людини, а зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно.

Переваги вакцинації:



ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60%;

ймовірність смертельних випадків зменшується на 80%;

частота госпіталізацій зменшується приблизно на 50%.



Передусім щеплення рекомендоване людям, які входять до груп ризику:



медпрацівникам;

учителям;

дітям віком до п’яти років;

вагітним;

літнім людям віком від 60 років;

пацієнтам із хронічними захворюваннями;

усім, хто працює в місцях скупчення людей.

Вакцинацію здійснюють у пункті щеплень ( кабінет № 215, № 217.), який знаходиться у приміщенні Володимир-Волинської АЗПСМ №2.



Проте, як зазначають у центрі, наявної вакцини від грипу у них немає. Її потрібно купувати самостійно. Також медики наголошують, що від часу придбання вакцини до її введення має пройти не більше двох годин, інакше є ризик, що вакцина втратить свої захисні властивості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останні місяці зими спостерігається підвищене зростання захворюваності на грип. Володимир-Волинські медики дали декілька порад як розпізнати перші симптоми хвороби, коли слід викликати «швидку» та як вберегтися від грипу.Про це повідомляє БУГ.Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, 7 днів.підвищена температура тіла;біль у горлі;кашель;нежить;біль у м’язах.Коли варто звертатись до лікаря?Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до сімейного лікаря, якщо присутні наступні симптоми:сильна блідість або посиніння обличчя;затруднення дихання;висока температура тіла, що довго не знижується;багаторазове блювання та випорожнення;порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;болі у грудній клітці.Інфекційний контроль: прості речі рятують життяВірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей:Користуватися одноразовими масками при необхідності;Регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання;Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми;Мати чисті руки;Користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками;Прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;Ізолювати хвору людину;Не бігати до лікаря з найменшого приводу.Чи варто робити щеплення?Щорічна вакцинація є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу, – зазначають у Володимир-Волинському центрі первинної медичної допомоги.Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Вакцина не впливає негативно на імунітет людини, а зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно.Переваги вакцинації:ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60%;ймовірність смертельних випадків зменшується на 80%;частота госпіталізацій зменшується приблизно на 50%.медпрацівникам;учителям;дітям віком до п’яти років;вагітним;літнім людям віком від 60 років;пацієнтам із хронічними захворюваннями;усім, хто працює в місцях скупчення людей.Вакцинацію здійснюють у пункті щеплень ( кабінет № 215, № 217.), який знаходиться у приміщенні Володимир-Волинської АЗПСМ №2.Проте, як зазначають у центрі, наявної вакцини від грипу у них немає. Її потрібно купувати самостійно. Також медики наголошують, що від часу придбання вакцини до її введення має пройти не більше двох годин, інакше є ризик, що вакцина втратить свої захисні властивості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію