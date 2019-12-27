Не тільки погано: цікаві факти про холестерин





Про це



Яйця - зло



Це правда, в яйцях міститься багато дієтичного холестерину - 200 мг, що становить дві третини рекомендованого ліміту "Американської кардіологічної асоціації" (300 мг на день). Але він не є небезпечним, що вважалося раніше. Тільки частина з їжі перетворюється в холестерин в крові, і якщо споживання в раціоні зростає, організм компенсує це, виробляючи менше власного холестерину.



Висновок: їсти яйця не небезпечно. Вони є відмінним джерелом білка, містять ненасичений жир, так званий "хороший жир"





Діти



Високий рівень ліпопротеїнів - проблема середнього та похилого віку? Ні, це міф. Дослідження показали, що атеросклероз - звуження артерій, що приводить до серцевих нападів, може початися з восьми років.



"У липні 2008 року," Американська академія педіатрії "випустила" керівництво по дітях і холестерину ", батькам були надані рекомендації, якщо у дитини надлишкова маса тіла, гіпертонія в анамнезі, або родичі страждають хворобами серця", - пише видання Helth.



Діти із високим рівнем "поганого холестерину" повинні дотримуватися дієти, яка обмежує насичені жири до 7% калорій, вживати добавки з клітковиною і займатися спортом.



Вміст у їжі



З'єднання, що міститься в продуктах харчування, не єдиний чинник, що призводить до підвищення рівня. Насичені жири (що містяться в продуктах тваринного походження і молочних продуктах) і транс-жири (що містяться в маргарині, напівфабрикатах, фастуде) надають більший вплив на ліпопротеїн низької щільності (ЛПНЩ) викликає атеросклероз.



Ворог організму



Високий рівень небезпечний, але сам холестерин необхідний для різних процесів організму, від ізолювання нервових клітин у мозку до забезпечення структури клітинних мембран. Ось чому тіло виробляє це біле воскообразное речовина (близько 75% виробляється печінкою і клітинами інших органів).



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