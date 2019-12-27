вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не тільки погано: цікаві факти про холестерин

Не тільки погано: цікаві факти про холестерин
Якщо ви думаєте, що знаєте все, що потрібно знати про холестерин, можливо є ще кілька сюрпризів. Перевірте поширені міфи, з'ясуйте, які види їжі можуть викликати підвищення, і чому холестерин - це не тільки погано, але й добре.

Про це пише Країна здоров'я.

Яйця - зло

Це правда, в яйцях міститься багато дієтичного холестерину - 200 мг, що становить дві третини рекомендованого ліміту "Американської кардіологічної асоціації" (300 мг на день). Але він не є небезпечним, що вважалося раніше. Тільки частина з їжі перетворюється в холестерин в крові, і якщо споживання в раціоні зростає, організм компенсує це, виробляючи менше власного холестерину.

Висновок: їсти яйця не небезпечно. Вони є відмінним джерелом білка, містять ненасичений жир, так званий "хороший жир"


Діти

Високий рівень ліпопротеїнів - проблема середнього та похилого віку? Ні, це міф. Дослідження показали, що атеросклероз - звуження артерій, що приводить до серцевих нападів, може початися з восьми років.

"У липні 2008 року," Американська академія педіатрії "випустила" керівництво по дітях і холестерину ", батькам були надані рекомендації, якщо у дитини надлишкова маса тіла, гіпертонія в анамнезі, або родичі страждають хворобами серця", - пише видання Helth.

Діти із високим рівнем "поганого холестерину" повинні дотримуватися дієти, яка обмежує насичені жири до 7% калорій, вживати добавки з клітковиною і займатися спортом.

Вміст у їжі

З'єднання, що міститься в продуктах харчування, не єдиний чинник, що призводить до підвищення рівня. Насичені жири (що містяться в продуктах тваринного походження і молочних продуктах) і транс-жири (що містяться в маргарині, напівфабрикатах, фастуде) надають більший вплив на ліпопротеїн низької щільності (ЛПНЩ) викликає атеросклероз.

Ворог організму

Високий рівень небезпечний, але сам холестерин необхідний для різних процесів організму, від ізолювання нервових клітин у мозку до забезпечення структури клітинних мембран. Ось чому тіло виробляє це біле воскообразное речовина (близько 75% виробляється печінкою і клітинами інших органів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: холестерин, здоров'я, їжа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський церковний хор на фото 30-40 років ХХ століття
Сьогодні, 05:19
Не тільки погано: цікаві факти про холестерин
Сьогодні, 04:15
Українців застерігають від шахраїв, які пропонують вакцину проти коронавірусу
Сьогодні, 03:11
Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка
Сьогодні, 02:16
Скільки відпочивали члени Кабміну в 2019 і 2020 році
Сьогодні, 01:03
Схожі новини
Чому корисно щодня їсти сир Чому корисно щодня їсти сир
25 січень, 06:12
Які продукти подарують «додаткові» 5 років життя Які продукти подарують «додаткові» 5 років життя
20 січень, 06:11
Які продукти можна їсти та не товстіти Які продукти можна їсти та не товстіти
13 січень, 04:24
Святкування без переїдання: 6 порад від волинського лабораторного центру Святкування без переїдання: 6 порад від волинського лабораторного центру
27 грудень, 2019, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський церковний хор на фото 30-40 років ХХ століття
Сьогодні, 05:19
 0
Не тільки погано: цікаві факти про холестерин
Сьогодні, 04:15
 0
Українців застерігають від шахраїв, які пропонують вакцину проти коронавірусу
Сьогодні, 03:11
 0
Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка
Сьогодні, 02:16
 0
Скільки відпочивали члени Кабміну в 2019 і 2020 році
Сьогодні, 01:03
 0
Медіа
відео
1/8