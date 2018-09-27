Санаторій «Дачний» може припинити роботу. ВІДЕО





Згідно з ухвалою суду від 8 січня, санаторій може призупинити роботу, - розповів кореспондентам Олег Лопатін.



"В результаті виявлені 21 недолік в приписі, передана справа в суд, тому що їх миттєво усунути неможливо було, судом 8 січня було ухвалено рішення про закриття санаторію, незважаючи на те, що на той момент з 21 недоліку ми усунули 20. Одним із пунктів приписі інспектора було відсутність модуля пожежогасіння на харчоблоці в разі виникнення пожежі жиру, модуль встановлений", - каже директор санаторію "Дачний" Олег Лопатін.



Санаторій "Дачний" – єдиний в області, де оздоровлюються діти з неврологічними недугами, розповідає Олег Лопатін. Щороку тут буває до 1600 пацієнтів з усієї України, малеча має змогу пройти реабілітацію разом з батьками.



Можливим закриттям санаторію занепокоєні батьки, каже бабуся одного з пацієнтів Людмила Бакун: "Для нас це - справжня катастрофа, адже, по-перше, тут можуть оздоровлюватись люди з сімей, які не мають достатку. Добре доїхати, гарний відпочинок, харчування".



Зі слів заступника начальника відділу УДСНС в області Ігоря Сидорука, санаторії, школи, дитсадки області перевіряють після смертельних пожеж в Одесі. Виявлені порушення фіксують і звертаються до суду. На сьогодні в провадженні Волинського окружного адміністративного суду є чотири позови, що стосуються оздоровниць.



"Це - "Пролісок", "Шацькі озера", "Шахтар" (Павлівка), і "Дачний" Ківерцівського району, по двох задоволені вимоги, заборонена експлуатація, по двох відбуваються судові процеси", - каже Ігор Сидорук.



У "Дачному" збираються подавати апеляцію на ухвалу суду першої інстанції. Як розповів директор, усунення двох десятків пунктів припису вартувало майже двісті тисяч гривень. Це – гроші санаторію і обласної лікарні для дітей.



Залишилося виконати один припис, він – найдорожчий.



"Це обладнання протипожежної сигналізації в санаторії, є проект, є кошторис, ціна питання – 480 тисяч гривень, голова облради відгукнулась і виданий гарантійний лист, що виділять з обласного бюджету і вирішиться на найближчій сесії", - резюмує Олег Лопатін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Санаторій для дітей з батьками "Дачний" – один із чотирьох на Волині, де співробітники ДСНС виявили порушення правил пожежної безпеки.Згідно з ухвалою суду від 8 січня, санаторій може призупинити роботу, - розповів кореспондентам Суспільного його директор"В результаті виявлені 21 недолік в приписі, передана справа в суд, тому що їх миттєво усунути неможливо було, судом 8 січня було ухвалено рішення про закриття санаторію, незважаючи на те, що на той момент з 21 недоліку ми усунули 20. Одним із пунктів приписі інспектора було відсутність модуля пожежогасіння на харчоблоці в разі виникнення пожежі жиру, модуль встановлений", - каже директор санаторію "Дачний" Олег Лопатін.Санаторій "Дачний" – єдиний в області, де оздоровлюються діти з неврологічними недугами, розповідає Олег Лопатін. Щороку тут буває до 1600 пацієнтів з усієї України, малеча має змогу пройти реабілітацію разом з батьками.Можливим закриттям санаторію занепокоєні батьки, каже бабуся одного з пацієнтів: "Для нас це - справжня катастрофа, адже, по-перше, тут можуть оздоровлюватись люди з сімей, які не мають достатку. Добре доїхати, гарний відпочинок, харчування".Зі слів заступника начальника відділу УДСНС в області, санаторії, школи, дитсадки області перевіряють після смертельних пожеж в Одесі. Виявлені порушення фіксують і звертаються до суду. На сьогодні в провадженні Волинського окружного адміністративного суду є чотири позови, що стосуються оздоровниць."Це - "Пролісок", "Шацькі озера", "Шахтар" (Павлівка), і "Дачний" Ківерцівського району, по двох задоволені вимоги, заборонена експлуатація, по двох відбуваються судові процеси", - каже Ігор Сидорук.У "Дачному" збираються подавати апеляцію на ухвалу суду першої інстанції. Як розповів директор, усунення двох десятків пунктів припису вартувало майже двісті тисяч гривень. Це – гроші санаторію і обласної лікарні для дітей.Залишилося виконати один припис, він – найдорожчий."Це обладнання протипожежної сигналізації в санаторії, є проект, є кошторис, ціна питання – 480 тисяч гривень, голова облради відгукнулась і виданий гарантійний лист, що виділять з обласного бюджету і вирішиться на найближчій сесії", - резюмує Олег Лопатін.

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