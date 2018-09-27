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Санаторій «Дачний» може припинити роботу. ВІДЕО

Санаторій «Дачний» може припинити роботу. ВІДЕО
Санаторій для дітей з батьками "Дачний" – один із чотирьох на Волині, де співробітники ДСНС виявили порушення правил пожежної безпеки.

Згідно з ухвалою суду від 8 січня, санаторій може призупинити роботу, - розповів кореспондентам Суспільного його директор Олег Лопатін.

"В результаті виявлені 21 недолік в приписі, передана справа в суд, тому що їх миттєво усунути неможливо було, судом 8 січня було ухвалено рішення про закриття санаторію, незважаючи на те, що на той момент з 21 недоліку ми усунули 20. Одним із пунктів приписі інспектора було відсутність модуля пожежогасіння на харчоблоці в разі виникнення пожежі жиру, модуль встановлений", - каже директор санаторію "Дачний" Олег Лопатін.

Санаторій "Дачний" – єдиний в області, де оздоровлюються діти з неврологічними недугами, розповідає Олег Лопатін. Щороку тут буває до 1600 пацієнтів з усієї України, малеча має змогу пройти реабілітацію разом з батьками.
Санаторій «Дачний» може припинити роботу. ВІДЕО
Санаторій «Дачний» може припинити роботу. ВІДЕО

Можливим закриттям санаторію занепокоєні батьки, каже бабуся одного з пацієнтів Людмила Бакун: "Для нас це - справжня катастрофа, адже, по-перше, тут можуть оздоровлюватись люди з сімей, які не мають достатку. Добре доїхати, гарний відпочинок, харчування".

Зі слів заступника начальника відділу УДСНС в області Ігоря Сидорука, санаторії, школи, дитсадки області перевіряють після смертельних пожеж в Одесі. Виявлені порушення фіксують і звертаються до суду. На сьогодні в провадженні Волинського окружного адміністративного суду є чотири позови, що стосуються оздоровниць.

"Це - "Пролісок", "Шацькі озера", "Шахтар" (Павлівка), і "Дачний" Ківерцівського району, по двох задоволені вимоги, заборонена експлуатація, по двох відбуваються судові процеси", - каже Ігор Сидорук.

У "Дачному" збираються подавати апеляцію на ухвалу суду першої інстанції. Як розповів директор, усунення двох десятків пунктів припису вартувало майже двісті тисяч гривень. Це – гроші санаторію і обласної лікарні для дітей.

Залишилося виконати один припис, він – найдорожчий.

"Це обладнання протипожежної сигналізації в санаторії, є проект, є кошторис, ціна питання – 480 тисяч гривень, голова облради відгукнулась і виданий гарантійний лист, що виділять з обласного бюджету і вирішиться на найближчій сесії", - резюмує Олег Лопатін.


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Теги: Санаторій, Дачний, робота, порушення
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