Рівнянку, яка працювала в Китаї, ізолювали в спеціальний бокс





Нині стан дівчини – задовільний, - пише



Медики зробили всі необхідні аналізи і проведуть вірусолочне дослідження. Також зразок матеріалів відправлять на вивчення до столиці.



Більше про цей випадок для Радіо Трек розповіла головний лікар інфекційного відділення Рівненської ЦМЛ Галина Максимчук.



Дівчина, говорить Галина Максимчук, не була у безпосередньому контакті з хворими на коронавірус і, провінція у якій вона перебувала, не межує з провінцією Ухань, де найбільше хворих.



Там де була дівчина, випадків захворювання на короновірус не реєстрували.



"Вона працювала в Китаї у сфері харчування та обслуговування. Там взалі, де вона була, випадків захворювання на короновірус не реєстрували. До України летіла з пересадками через Єгипет. Тобто її неоднарозово оглядали перед вильотом з аеропортів. Температура тіла була у нормі. Прибувши у Рівне вона відчула легке недомагання, тому й свідомо звернулася до медиків. Панікувати не потрібно. Бо цей випадок не можна вважати як підозрілий на коронавірусу. Клінічних ознак немає. Залучати медиків зі столиці поки немає сенсу", - сказала головний лікар інфекційного відділення Рівненської ЦМЛ Галина Максимчук.



Дівчина перебуває в інфекційному для дообстеження та спостереження. Зараз вона в ізольованому боксі, усім необхідним її забезпечують.



Посуд обробляють спецзасобами. Відвідування, звісно, заборонене.



На момент потрапляння в лікарню дівчина була проти госпіталізації, але медики її переконали.



"Адже перш за все треба дуже уважно простежити за її станом. Якщо цього не зробити, невідомо, чи несе вона загрозу своїй родині та оточуючим. Якщо стан здоров’я дівчини не погіршиться і результати аналізів будуть задовільні, їй дозволять покинути відділення. Звісно ж, якщо вона захоче піти раніше цього часу, медичні працівники не мають права її утримувати", додала Галина Максимчук.



До слова, як відомо, в Україну поки що не завезли тестів, за допомогою яких могли б визначати у хворих цей тип вірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-річна рівнянку, яка напередодні повернулася з Китаю, щонайменше до понеділка буде перебувати в ізольованому боксів в інфекційного відділення.Нині стан дівчини – задовільний, - пише РадіоТрек Медики зробили всі необхідні аналізи і проведуть вірусолочне дослідження. Також зразок матеріалів відправлять на вивчення до столиці.Більше про цей випадок для Радіо Трек розповіла головний лікар інфекційного відділення Рівненської ЦМЛ Галина Максимчук.Дівчина, говорить, не була у безпосередньому контакті з хворими на коронавірус і, провінція у якій вона перебувала, не межує з провінцією Ухань, де найбільше хворих.Там де була дівчина, випадків захворювання на короновірус не реєстрували."Вона працювала в Китаї у сфері харчування та обслуговування. Там взалі, де вона була, випадків захворювання на короновірус не реєстрували. До України летіла з пересадками через Єгипет. Тобто її неоднарозово оглядали перед вильотом з аеропортів. Температура тіла була у нормі. Прибувши у Рівне вона відчула легке недомагання, тому й свідомо звернулася до медиків. Панікувати не потрібно. Бо цей випадок не можна вважати як підозрілий на коронавірусу. Клінічних ознак немає. Залучати медиків зі столиці поки немає сенсу", - сказала головний лікар інфекційного відділення Рівненської ЦМЛДівчина перебуває в інфекційному для дообстеження та спостереження. Зараз вона в ізольованому боксі, усім необхідним її забезпечують.Посуд обробляють спецзасобами. Відвідування, звісно, заборонене.На момент потрапляння в лікарню дівчина була проти госпіталізації, але медики її переконали."Адже перш за все треба дуже уважно простежити за її станом. Якщо цього не зробити, невідомо, чи несе вона загрозу своїй родині та оточуючим. Якщо стан здоров’я дівчини не погіршиться і результати аналізів будуть задовільні, їй дозволять покинути відділення. Звісно ж, якщо вона захоче піти раніше цього часу, медичні працівники не мають права її утримувати", додала Галина Максимчук.До слова, як відомо, в Україну поки що не завезли тестів, за допомогою яких могли б визначати у хворих цей тип вірусу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію